В Зеленодольском районе пройдет Всероссийский го-конгресс

Мероприятие включает в себя четыре турнира:
10-11 июля – финал командного чемпионата России (8 команд по результатам отбора);
10-11 июля – финал командного первенства России (6 команд по результатам отбора, 5 туров);
12 июля – Всероссийский блицтурнир;
13-14 июля – открытый Кубок России.
Организаторы приглашают всех желающих на церемонию открытия ХII Всероссийского го-конгресса 12 июля в 10:30.
Кроме основных турниров, для участников будет организована обширная спортивно-культурная программа − соревнования по игровым видам спорта, экскурсии, вечерние игры. Кроме того, будут организованы лекции по истории и популяризации го, мастер-класс от центра японской культуры «Хато», сеансы одновременной игры, разборы партий с привлечением гроссмейстеров и мастеров.
Для новичков каждый день будут организованы лекции-знакомство с игрой го и начальное обучение.
Игра го – древнейшая из настольных игр, она зародилась на Востоке. В России это официальный вид спорта, аккредитованный в Министерстве спорта РФ. Го помогает развитию логики, интеллекта, бизнес-мышления. В настоящее время существуют и активно работают федерации го мира, Европы, России, региональные отделения. Одна из них – Федерация го Татарстана, которой и выпала честь в 2019 году принимать гостей конгресса.
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