Женская сборная России по баскетболу уступила в четвертьфинале Универсиады-2019

7 июля женская сборная России, в которой выступают представительницы Татарстана Алина Новикова и Елизавета Зайцева, провела четвертьфинальный поединок против команды Японии.
Россиянки хорошо сыграли первую половину матча, уйдя на большой перерыв с 4-очковым преимуществом. К сожалению, неудачной для нашей команды оказалась третья четверть, в которой команда Алексея Середенкова уступила 12 очков.
Впрочем, сборной России удалось вернуться в борьбу и затянуть соперника в концовку – «трешка» Полины Матушкиной за несколько секунд до финальной сирены подарила болельщикам надежду на положительный исход, но японки хладнокровно исполнили штрафные броски и установили окончательный счет встречи.
Япония – Россия 89:83 (22:23, 16:19, 31:19, 20:22)
Япония: Накада (17 очков), Такада (15 очков), Окада, Фудзимото (обе – по 14 очков)
Россия: Матушкина (28 очков), Федорова (20 очков), Колосовская (11 очков), Бойкова (7 очков), Буровая, Зайцева (обе – по 5 очков), Новикова (3 очка), Казакова, Сазонова (обе – по 2 очка)
8 июля российская команда сыграет за 5-8 места со сборной Китая. Начало матча в 17:30 по местному времени.
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