Регбисты «Стрелы» обыграли «Локомотив-2»

Первые десять минут матча запомнились лишь игрой в центре поля, команды приглядывались друг к друг, изучали соперника. Однако вскоре казанцам удалось занести попытку в зачетную зону железнодорожников.
Очень быстро «Локо» ответил, однако не смог совершить точную реализацию – 7:5. Спустя еще пару минут гости вышли вперед, реализовав штрафной удар. Тем не менее до конца первого тайма «Стреле» удались еще две попытки и одна реализация, поэтому на перерыв команды ушли при счете 19:8.
Второй тайм проходил преимущественно под давлением гостей.
При счете 36:8 железнодорожники не сдались и продолжили играть свою игру. Они сумели заработать штрафной, однако с реализацией его возникли проблемы. На последней минуте хозяева могли занести еще одну попытку, но сделать это им не удалось. Итоговый счет остался неизменным – 36:8.
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