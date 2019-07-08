Регбисты «Стрелы» обыграли «Локомотив-2» - Советский спорт
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08 июля 2019 13:17Татарстан

Регбисты «Стрелы» обыграли «Локомотив-2»

Казанский клуб по регби «Стрела» одолел на своем поле «Локомотив-2» из Пензы. Встреча Высшей лиги завершилась со счетом 36:8.

Первые десять минут матча запомнились лишь игрой в центре поля, команды приглядывались друг к друг, изучали соперника. Однако вскоре казанцам удалось занести попытку в зачетную зону железнодорожников.

Очень быстро «Локо» ответил, однако не смог совершить точную реализацию – 7:5. Спустя еще пару минут гости вышли вперед, реализовав штрафной удар. Тем не менее до конца первого тайма «Стреле» удались еще две попытки и одна реализация, поэтому на перерыв команды ушли при счете 19:8.

Второй тайм проходил преимущественно под давлением гостей.

При счете 36:8 железнодорожники не сдались и продолжили играть свою игру. Они сумели заработать штрафной, однако с реализацией его возникли проблемы. На последней минуте хозяева могли занести еще одну попытку, но сделать это им не удалось. Итоговый счет остался неизменным – 36:8.

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