Экипаж Антона Шибалова финишировал вторым по итогам первого этапа ралли-марафона «Шелковый путь»

Первый этап 10-дневной гонки стартовал из Иркутска в Байкальск.

В соревнованиях принимают участие четыре экипажа команды «КАМАЗ-мастер». Первым покорять уже подсохшую трассу отправился действующий победитель «Шелкового пути» Андрей Каргинов (№300). Далее в гонку вошли Айрат Мардеев (№302), Антон Шибалов (№303) и Сергей Куприянов (№305).

Спортивные грузовики «КАМАЗ-мастер» преодолели 51 километр спецучастка по-разному. Лучшее время (35 минут 28 секунд) показал экипаж Антона Шибалова, ставший на финише вторым вслед за белорусским гонщиком Сергеем Вязовичем из «МАЗ-СПОРТ-авто» (34 минуты 23 секунды) – одного из главных конкурентов российской команды за победу в ралли.

Андрей Каргинов по итогам этапа Иркутск-Байкальск стал четвертым (37 минут 59 секунд), Сергей Куприянов показал восьмое время (39 минут 7 секунд), а Айрат Мардеев – двенадцатое (43 минуты 3 секунды).

В понедельник экипажи ждет второй этап «Шелкового пути»: участники попрощаются с сибирской тайгой и возьмут курс на Бурятию. Длина маршрута составит 410 километров, а протяженность его боевой части равна 208 километрам.