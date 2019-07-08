В Казани пройдут финальные соревнования по академической гребле Спартакиады учащихся России

На площадке Центра гребных видов спорта за победу поборются 420 спортсменов из 22 регионов.
От Республики Татарстан примут участие 26 спортсменов (13 юношей, 13 девушек) и 4 тренера.
Соревнования проводятся среди юношей и девушек до 19 лет (2002-2004 г.р.), имеющих квалификацию не ниже 2 спортивного разряда.
Соревнования проводятся в следующих классах судов на дистанции 1500 м:
- 1х (одиночка юноши, девушки)
- 2х (двойка парная юноши, девушки)
- 2- (двойка без рулевого юноши, девушки)
- 4х (четверка парная юноши, девушки)
- 4- (четверка без рулевого юноши, девушки).
Программа соревнований
11 июля
10.00-13.00 – предварительные заезды юноши и девушки 1х, 2-, 2х, 4-, 4x;
15.00 -15.30 – торжественная церемония открытия;
16.00 -18.30 – отборочные заезды юноши и девушки 1х, 2-, 2х, 4-, 4x.
12 июля
10.00-13.00 – Полуфинальные заезды юноши и девушки 1х, 2-, 2х, 4-, 4x;
13 июля
10.00-14.00 – финальные заезды юноши и девушки 1х, 2-, 2х, 4-, 4x;
14.30 – церемония награждения и закрытия соревнований.