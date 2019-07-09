Команды «Енисеюшка» и «Ермак» – чемпионы Европы по рафтингу - Советский спорт
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09 июля 2019 11:28Красноярский край

Команды «Енисеюшка» и «Ермак» – чемпионы Европы по рафтингу

На реке Врбас в городке Баня-Лука (Босния и Герцеговина) завершился чемпионат Европы по рафтингу в категории судов R6.

В этом году от России в Боснию выдвинулось восемь команд. В открытой группе (как у мужчин, так и у женщин) честь нашей страны защищали красноярские экипажи – мужской «Ермак» и женская «Енисеюшка». Расписание континентального чемпионата-2019 было следующим: 5 июля – спринт и Н2Н, 6 июля – слалом, 7 июля – длинная гонка. Красноярская «Енисеюшка», в составе которой выступали Екатерина Кожанова, Валентина Кожанова, Тамара Чугунова, Евгения Котова, Анастасия Губаненкова, Екатерина Шарипова, а также Вера Малахова из Старого Оскола, показала лучшее время в первый и третий день турнира (т.е. в спринтерской и длинной гонках, а также в Н2Н). А единственной дистанцией, где «Енисеюшка» уступила «золото», оказался слалом – проходивший в субботу, 6 июля. Наши девушки «не дотянули» в первой попытке и очень неудачно проехали верх второй – и первое место нежданно «уплыло» к чешкам. Еще четыре медали везет в Красноярск мужской экипаж «Ермак». Спортсмены завоевали два золота – в спринте и слаломе и две бронзы – в Н2Н и многоборье. В составе команды выступали Павел Грызлов, Матвей Реди, Илья Грызлов, Артем Шумаев, Петр Дудко и Матвей Сазонов.

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