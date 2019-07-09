Красноярский край едет на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов

Самая массовая за всю историю проведения соревнований спартакиада пройдет в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля. Столица Марий Эл примет более 2,5 тысяч спортсменов из 71 региона страны. В программу соревнований вошли дисциплины: бочча, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, голбол, дзюдо, футбол, представлены спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и лиц с заболеванием ЦП. В состав делегации Красноярского края на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов вошли 37 спортсменов, 7 тренеров, 3 сопровождающих и 1 медицинский работник. Наши спортсмены поборются за медали в плавании, настольном теннисе и легкой атлетике. Участники Спартакиады – юноши и девушки в возрасте 14-18 лет представляют несколько территорий края: Лесосибирск, Железногорск, Красноярск, Ирбейский район, Ермаковский район, Березовский район, Зеленогорск, Емельяновский район. Сборная команда Красноярского края была сформирована по итогам IX летней Спартакиады инвалидов Красноярского края «Спорт без границ» среди лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта и XXX открытой летней Спартакиады Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в Красноярске в мае и июне 2019 года.
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