Красноярский край едет на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов - Советский спорт
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09 июля 2019 11:28Красноярский край

Красноярский край едет на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов

Завтра, 10 июля, в 13 в конференц-зале МСК «Радуга» (ул. Елены Стасовой, 69л) состоится итоговое собрание участников делегации Красноярского края, которая отправится на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов 2019 года.

Самая массовая за всю историю проведения соревнований спартакиада пройдет в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля. Столица Марий Эл примет более 2,5 тысяч спортсменов из 71 региона страны. В программу соревнований вошли дисциплины: бочча, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, голбол, дзюдо, футбол, представлены спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и лиц с заболеванием ЦП. В состав делегации Красноярского края на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов вошли 37 спортсменов, 7 тренеров, 3 сопровождающих и 1 медицинский работник. Наши спортсмены поборются за медали в плавании, настольном теннисе и легкой атлетике. Участники Спартакиады – юноши и девушки в возрасте 14-18 лет представляют несколько территорий края: Лесосибирск, Железногорск, Красноярск, Ирбейский район, Ермаковский район, Березовский район, Зеленогорск, Емельяновский район. Сборная команда Красноярского края была сформирована по итогам IX летней Спартакиады инвалидов Красноярского края «Спорт без границ» среди лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта и XXX открытой летней Спартакиады Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в Красноярске в мае и июне 2019 года.

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