Ирина Иванова и Наталья Карпова победили на Мемориале Знаменских - Советский спорт
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09 июля 2019 11:29Омская область

Ирина Иванова и Наталья Карпова победили на Мемориале Знаменских

Золотые медали они выиграли в технических видах легкой атлетики.

В подмосковном Жуковском завершились международные соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». За медали турнира боролись 350 легкоатлетов. В секторах и на беговых дорожках стадиона «Метеор» выступили олимпийская чемпионка-2012 Анна Чичерова, чемпион мира-2013 Александр Меньков, бронзовый призер чемпионата Европы-2014 Кристина Сивкова, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Антонина Кривошапка, серебряный призер чемпионата мира-2015 Денис Кудрявцев, лидер мирового сезона в прыжке в высоту Михаил Акименко и другие.

Соревнования запомнились яркой церемонией открытия, антидопинговой викториной от РУСАДА и лотереей от Всероссийской федерации легкой атлетики.

Омскую область на престижных соревнованиях представляли спортсмены регионального Центра спортивной подготовки Ирина Иванова, Наталья Карпова, Светлана Николенко и Матвей Рудник.

В прыжках с шестом лучший результат турнира показала Ирина Иванова (тренер – Сергей Колмаков). Омичка преодолела планку на высоте 4 метра 50 сантиметров. Ближайшая преследовательница из Иркутска Алена Лутковская прыгнула на 10 см ниже. Замкнувшая тройку призеров спортсменка из Санкт-Петербурга Полина Кнороз показала результат 4,25 м.

– Конечно, в Жуковском всегда погодные условия оставляют желать лучшего, но стартов и так не очень много в сезоне, – призналась Ирина Иванова в интервью пресс-службе СибГУФКа. – Предыдущий старт прыгала в дождь, а сейчас было очень холодно – всего 12 градусов, – а когда поставили начальную высоту, так вообще пошел ливень. Прыгалось немножко тяжело, так как ветер гулял по кругу, приходилось ждать, когда успокоится. Конкуренция была в секторе между мной и Лутковской. Высоту 4,40 м она покорила с первой попытки, я – со второй. А вот высота 4,50 м мне покорилась также со второй попытки, а она не смогла преодолеть. Дальше я поставила высоту 4,60 м уже в ранге победительницы, но она оказалась неудачной, немного не хватило жесткости шеста. На следующем старте, который состоится в Челябинске, думаю, она будет преодолена.

Еще одну золотую медаль выиграла Наталья Карпова, первенствовавшая в секторе для метания диска. Наша спортсменка показала результат 59,76 м, опередив ближайшую преследовательницу – Елену Панову из Москвы – ровно на 2 метра. Перед заключительной попыткой Наталья занимала третью позицию, однако смогла улучшить свой предыдущий результат почти на 2 метра и обошла конкуренток. Замкнула тройку призеров еще одна москвичка Екатерина Строкова (57,65 м).

В шаге от пьедестала остановился Матвей Рудник, прыгнувший 2,15 м. Светлана Николенко стала пятой, преодолев планку на высоте 1,79 м.

Добавим, что вновь в беге на 100 м не было равных воспитаннице кормиловской школы легкой атлетики Кристине Сивковой. Она стала первой, показав результат 11,39.

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