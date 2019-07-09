Всемирная летняя универсиада: футболистки в полуфинале, волейболисты – в четвертьфинале

За награды Студенческих игр продолжают борьбу футболистки «Енисея» Виктория Козлова и Ксения Шахова и волейболист «Енисея» Кирилл Клец. Мужская сборная России по волейболу обеспечила себе выход в четвертьфинал еще за тур до окончания группового этапа. Но и в заключительном матче в группе россияне не позволили себе расслабления. Шансов у сборной США не было – 3:0 (25:13, 25:15, 25:19). Диагональный «Енисея» Кирилл Клец в этом матче выходил на замену и записал на свой счет 5 результативных баллов. Сборная России на групповом этапе одержала четыре победы в четырех матчах с общей разницей партий 12-1. Причем проиграли лишь самый первый свой сет на турнире – в стартовом матче с Португалией. Общий вклад Клеца – 29 баллов. Сборная России ожидает соперника по четвертьфиналу. Он определится сегодня. Женская сборная России по футболу в четвертьфинале выиграла у сборной Кореи. В основное время матч завершился со счетом 1:1. Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Со счетом 4:1 победу праздновала российская команда. Красноярка Виктория Козлова провела на поле весь матч. Ее одноклубница по «Енисею» Ксения Шахова вышла на замену на 86-й минуте. В понедельник состоялось еще три четвертьфинальных матча. Сборные Ирландии и Китая в основное время голов не забили. В серии пенальти больше повезло ирландкам – 4:1. Команда КНДР уверенно обыграла сборную Италии – 4:1. Японки были сильнее канадок – 3:0. В полуфиналах сыграют КНДР – Ирландия и Россия – Япония. Сборная России начнет свой матч в ночь с 10 на 11 июля в 2 по красноярскому времени.