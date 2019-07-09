Сахалинцев зовут на бесплатные занятия по маунтинбайку на «Горном воздухе»

Физкультурно-просветительское мероприятие региональной общественной организацией экстремального велоспорта» (СКЭВ) при поддержке СТК и областного министерства спорта. Первая тренировка стартовала в день празднования Дня семьи, любви и верности. Познакомиться с МТБ и попробовать свои силы на первом занятии вызвалось 14 человек. Самому старшему из них 35 лет, а младшему — всего 8 Самый юный участник Альберт Клейменов самостоятельно начал заниматься маунтинбайком в прошлом году, но теперь делает это под присмотром опытных инструкторов. Занятия ведёт один из основателей СКЭВ — дипломированный специалист по физической культуре и многократный победитель региональных соревнований по скоростному спуску Илья Малеев. Идеологические и технические стороны этого вида экстремального спорта и активного отдыха для новичков раскроет руководитель клуба Игорь Балла. Отработку первичных навыков на трейле - трассе для катания на маунтинбайке - демонстрирует сооснователь клуба Евгений Никифоров. Тренировки включают в себя подготовительную и практическую части. Подготовка подразумевает теоретические основы маунтинбайка, разминку и техосмотр. Практика отрабатывается на нижней площадке и на участках юго- западного склона.
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