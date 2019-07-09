Омские гребцы выиграли 17 медалей на чемпионате России

На московском гребном канале «Крылатское» завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Турнир собрал более 300 участников со всех уголков страны, включая Омскую область. Наш регион представляли гребцы Центра спортивной подготовки Роман Аношкин, Анастасия Панченко, Вера Собетова, Владислав Литовка, Алексей Шикунов, Дмитрий Буянов, Игорь Печников и Екатерина Мищерякова.

Сразу 6 наград на 6-ти дистанциях завоевала мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы Вера Собетова. Омичка взяла «золото» в байдарке-четверке на 500 м и байдарке-одиночке на 5000 м, «серебро» – в двойке на 500 м и одиночке на 200 м, «бронзу» – в двойке на 200 м и одиночке на 500 м.

Четыре награды оказалось на счету заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр Романа Аношкина. Омич первенствовал в байдарке-четверке на дистанциях 500 и 1000 м, а также был вторым в одиночке на тех же расстояниях.

Трижды на пьедестал почета поднимался мастер спорта, бронзовый призер Европейских игр-2019 Владислав Литовка. Вместе с Романом Аношкиным он становился первым в байдарке-четверке на дистанциях 500 и 1000 м, а также выиграл «бронзу» в одиночке на 500 м.

Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призер Европейских игр-2019 Анастасия Панченко стала лучшей в байдарке-двойке на 500-метровке и второй – в двойке на 200 м.

Также призер чемпионатов и первенств России Алексей Шикунов выиграл «серебро» в байдарке-четверке на дистанции 1000 м, а Дмитрий Буянов стал третьим в четверке на 500-метровке.