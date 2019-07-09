Впервые в Киришах – Первенство Европы U-15 по водному поло - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 11:32Ленинградская область

Впервые в Киришах – Первенство Европы U-15 по водному поло

Сборная России сегодня проведет свой первый матч – встречу с Венгрией.

В Год здорового образа жизни, объявленный губернатором Александром Дрозденко, в Ленинградской области стартовали международные соревнования среди юных спортсменок по водному поло. В ватерпольную столицу России приехали 13 сильнейших женских сборных старого света. Испания, Сербия, Израиль, Нидерланды, Чехия, Турция, Франция, Венгрия, Россия, Хорватия, Греция, Италия и Словакия впервые в истории водного поло определят победителя в возрастной группе до 15 лет.

В первый игровой день Испания одержала верх над Израилем 20:4, греческие спортсменки разбили словацких коллег - 41:3, Голландия обыграла Турцию 31:6, француженки оказались сильнее чешских спортсменок - 20:8. Соперницы сборной России по группе Венгрия и Хорватия сыграли 14:10, соответственно.

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