Ленинградские спортсмены везут домой 37 медалей!

Самым победным для областных спортсменов стало дзюдо. Здесь у нас 14 медалей, 8 из которых золотые. Высшие награды ленинградцы также завоевали в легкой атлетике, стрельбе из лука, настольном теннисе и спортивном ориентировании. В плавании — два серебра и две бронзы.
Из 11 видов спорта, ленинградцы отметились в шести. В составе сборной Ленинградской области выступило 45 атлетов из Волховского, Тосненского, Гатчинского, Выборгского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Приозерского районов и из города Сосновый Бор.
Справка
Молодежные игры Балтийского моря проводятся каждые два года, начиная с 1999-гo. Игры являются международным и центральным соревнованием для молодых спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет. В этом году Балтийские игры проходили с 5 по 7 июля в шведском Карлстаде. В них участвовало шесть стран: Беларусь, Германия (две команды), Польша, Латвия, Швеция, Россия (Ленинградская область). Всего более 500 спортсменов. Напомним, в 2013 Балтийские игры проходили на территории Ленинградской области — в Выборге.
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