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09 июля 2019 11:33Ленинградская область

Ленинградские спортсмены везут домой 37 медалей!

Сегодня в Ленинградскую область возвращаются юные атлеты, выигравшие на Балтийских играх в Швеции 14 золотых, шесть серебряных и 17 бронзовых медалей.

Самым победным для областных спортсменов стало дзюдо. Здесь у нас 14 медалей, 8 из которых золотые. Высшие награды ленинградцы также завоевали в легкой атлетике, стрельбе из лука, настольном теннисе и спортивном ориентировании. В плавании — два серебра и две бронзы.

Из 11 видов спорта, ленинградцы отметились в шести. В составе сборной Ленинградской области выступило 45 атлетов из Волховского, Тосненского, Гатчинского, Выборгского, Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Приозерского районов и из города Сосновый Бор.

Справка

Молодежные игры Балтийского моря проводятся каждые два года, начиная с 1999-гo. Игры являются международным и центральным соревнованием для молодых спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет. В этом году Балтийские игры проходили с 5 по 7 июля в шведском Карлстаде. В них участвовало шесть стран: Беларусь, Германия (две команды), Польша, Латвия, Швеция, Россия (Ленинградская область). Всего более 500 спортсменов. Напомним, в 2013 Балтийские игры проходили на территории Ленинградской области — в Выборге.

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