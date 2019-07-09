«Золото» и «серебро» с чемпионата Азии

В киргизском городе Чолпон-Ата завершился открытый чемпионат Азии по рукопашному бою. В крупном турнире приняли участие 128 бойцов из 12-ти стран. В составе сборной России выступали представители Омской области Артём Нужнов и Илья Иващенко.

В весовой категории до 65 кг не было равных нашему спортсмену, серебряному призеру чемпионата России Артёму Нужнову. Победитель первенства мира Илья Иващенко, выступавший в категории до 85 кг, в Киргизии завоевал серебряную медаль. В общекомандном зачете первенствовал Казахстан, 2-е место заняла сборная России, а третье – Кыргызстан.

Добавим, что подготовку омских спортсменов ведут наставники Денис Карплюк, Александр Иванников и Аслан Алимжанов.