«Золото» и «серебро» с чемпионата Азии - Советский спорт
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09 июля 2019 11:34Омская область

«Золото» и «серебро» с чемпионата Азии

Омские рукопашники отличились на престижном турнире.

В киргизском городе Чолпон-Ата завершился открытый чемпионат Азии по рукопашному бою. В крупном турнире приняли участие 128 бойцов из 12-ти стран. В составе сборной России выступали представители Омской области Артём Нужнов и Илья Иващенко.

В весовой категории до 65 кг не было равных нашему спортсмену, серебряному призеру чемпионата России Артёму Нужнову. Победитель первенства мира Илья Иващенко, выступавший в категории до 85 кг, в Киргизии завоевал серебряную медаль. В общекомандном зачете первенствовал Казахстан, 2-е место заняла сборная России, а третье – Кыргызстан.

Добавим, что подготовку омских спортсменов ведут наставники Денис Карплюк, Александр Иванников и Аслан Алимжанов.

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