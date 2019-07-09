Бадминтонисты РТ – призеры международного турнира «White Nights»

Представители Республики Татарстан стали призерами международных соревнований по бадминтону среди спортсменов до 17 лет «White Nights», которые прошли с 4 по 7 июля в Гатчине.

Никита Мулеев (Аксубаевский район) и Иван Гущин (Чистопольский район) завоевали «серебро» мужского парного разряда. Также бронзовую медаль в копилку команды Татарстана в мужском одиночном разряде принес Никита Мулеев.