Бадминтонисты РТ – призеры международного турнира «White Nights» - Советский спорт
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09 июля 2019 11:34Татарстан

Бадминтонисты РТ – призеры международного турнира «White Nights»

Соревнования прошли с 4 по 7 июля в Гатчине.

Представители Республики Татарстан стали призерами международных соревнований по бадминтону среди спортсменов до 17 лет «White Nights», которые прошли с 4 по 7 июля в Гатчине.

Никита Мулеев (Аксубаевский район) и Иван Гущин (Чистопольский район) завоевали «серебро» мужского парного разряда. Также бронзовую медаль в копилку команды Татарстана в мужском одиночном разряде принес Никита Мулеев.

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