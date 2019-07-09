Кубок Бранденбурга достался Илье Богатырёву - Советский спорт
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09 июля 2019 11:35Омская область

Кубок Бранденбурга достался Илье Богатырёву

Омский боксер успешно выступил на турнире в Германии.

В немецком Бранденбурге завершился крупный международный турнир по боксу, в котором приняли участие более 140 спортсменов. В составе сборной России выступил мастер спорта, двукратный победитель первенств Европы, победитель первенства России Илья Богатырёв.

Омич, выступавший в весовой категории до 81 кг, уверенно прошел все стадии турнира, победив сначала соперников из Украины и Польши. В полуфинале он оказался сильнее представителя Германии, а в решающем поединке сошелся с боксером из Франции.

Илья Богатырёв продемонстрировал свои лучшие качества и завоевал золотую медаль. Подготовкой перспективного спортсмена занимается наставник Сергей Скляров-старший.

Добавим, что в общекомандном зачете сборная России среди юниоров заняла первое место, завоевав пять золотых медалей. Второй с тремя золотыми стала сборная Казахстана, третьей с одним золотом – команда Германии.

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