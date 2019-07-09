Элина Малашенко выиграла «золото» первенства Европы по тхэквондо ГТФ

В Казани завершились чемпионат и первенство Европы по тхэквондо (ГТФ). Турнир собрал более 600 бойцов из 26-ти стран: России, Норвегии, Германии, Белоруссии, Польши и других. На соревнованиях присутствовали руководители международных спортивных организаций, министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов, руководители региональных федераций.

В составе сборной России в личном и командном турнире первенства Европы выступила омская спортсменка Элина Малашенко. Она вошла в команду по результатам выступления на первенстве страны, где заняла 1-е место в категории «хьенг» (юниоры 15-17 лет). Далее омичка проходила официальные учебно-тренировочные сборы в составе национальной сборной.

В итоге Элина завоевала в Казани 3 медали. Она стала первой в личном зачете среди юниоров 15-17 лет (категория «хьенг»), помогла сборной выиграть «золото» в командном зачете, а также завоевала «серебро» в командном спарринге. Причем, результат Малашенко в личном первенстве оказался лучшим в истории омского тхэквондо. Тренирует спортсменку наставник омской областной федерации тхэквондо ГТФ Федор Мартыщенко.