Ухтинцы и печорцы одержали победу на чемпионате Республики Коми по пляжному волейболу

Старт чемпионату дал заместитель руководителя районной администрации Иван Коковкин, пожелавший участникам хорошей игры и побед. В составе судейской бригады выступил представитель федерации волейбола Сочи и чемпион России по пляжному волейболу среди ветеранов Михаил Новоселов.
Непогода не помешала яркому и динамичному турниру, стойкие северные спортсмены продолжили игру даже в дождь.
Победу среди мужских команд одержал дуэт Максима Полякова и Максима Худяева из Ухты. Второе место за воркутинцами Дмитрием Патраковым и Василием Ермаковым. Бронзовые медали увезли в столицу Коми Никита Логинов и Василий Дауев.
Среди девушек лучшими оказались Татьяна Богданова и Ольга Матрохина из Печоры. Сыктывкарки Елена Канева и Марина Черкасова стали серебряными призерами, замкнули тройку Анна Коновалова и Наталья Смишко из Ухты.
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