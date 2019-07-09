Ухтинцы и печорцы одержали победу на чемпионате Республики Коми по пляжному волейболу - Советский спорт
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09 июля 2019 11:37Республика Коми

Ухтинцы и печорцы одержали победу на чемпионате Республики Коми по пляжному волейболу

В Усогорске состоялся чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В соревнованиях приняли участие команды из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Воркуты и Удорского района.

Старт чемпионату дал заместитель руководителя районной администрации Иван Коковкин, пожелавший участникам хорошей игры и побед. В составе судейской бригады выступил представитель федерации волейбола Сочи и чемпион России по пляжному волейболу среди ветеранов Михаил Новоселов.

Непогода не помешала яркому и динамичному турниру, стойкие северные спортсмены продолжили игру даже в дождь.

Победу среди мужских команд одержал дуэт Максима Полякова и Максима Худяева из Ухты. Второе место за воркутинцами Дмитрием Патраковым и Василием Ермаковым. Бронзовые медали увезли в столицу Коми Никита Логинов и Василий Дауев.

Среди девушек лучшими оказались Татьяна Богданова и Ольга Матрохина из Печоры. Сыктывкарки Елена Канева и Марина Черкасова стали серебряными призерами, замкнули тройку Анна Коновалова и Наталья Смишко из Ухты.

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