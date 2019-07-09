Демин и Шакирова на Универсиаде в числе лидеров в соревнованиях по стендовой стрельбе - Советский спорт
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09 июля 2019 11:38Татарстан

Демин и Шакирова на Универсиаде в числе лидеров в соревнованиях по стендовой стрельбе

Татарстанцы соревнуются в турнире на круглом стенде (скит).

В Неаполе в рамках XXX Всемирной летней Универсиады продолжаются соревнования по стендовой стрельбе. В турнире на круглом стенде (скит) принимают участие татарстанцы Сергей Демин и Регина Шакирова.

После трех раундов в соревнованиях среди девушек Регина Шакирова занимает промежуточное второе место (68 точных выстрелов из 75), отставая от итальянки Ди Марзиантонио Чиары на одно попадание.

Сергей Демин в соревнованиях мужчин после трех раундов занимает промежуточное четвертое место (73/75). Лидируют киприот Василиоу Нисолас и эстонец Веллесте Реино, у которых на один точный выстрел больше – 74/75.

Впереди спортсменам предстоит пройти еще два предварительных раунда, после чего определятся финалисты и победители Универсиады.

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