Демин и Шакирова на Универсиаде в числе лидеров в соревнованиях по стендовой стрельбе

В Неаполе в рамках XXX Всемирной летней Универсиады продолжаются соревнования по стендовой стрельбе. В турнире на круглом стенде (скит) принимают участие татарстанцы Сергей Демин и Регина Шакирова.

После трех раундов в соревнованиях среди девушек Регина Шакирова занимает промежуточное второе место (68 точных выстрелов из 75), отставая от итальянки Ди Марзиантонио Чиары на одно попадание.

Сергей Демин в соревнованиях мужчин после трех раундов занимает промежуточное четвертое место (73/75). Лидируют киприот Василиоу Нисолас и эстонец Веллесте Реино, у которых на один точный выстрел больше – 74/75.

Впереди спортсменам предстоит пройти еще два предварительных раунда, после чего определятся финалисты и победители Универсиады.