Зиля Батыршина вернулась в Казань с «золотом» Первенства мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 11:38Татарстан

Зиля Батыршина вернулась в Казань с «золотом» Первенства мира

Татарстанская спортсменка впервые стала победительницей первенства мира по стендовой стрельбе.

Татарстанская спортсменка впервые стала победительницей первенства мира по стендовой стрельбе.

Воспитанница татарстанской школы стендовой стрельбы, уроженка Богатых Сабов Зиля Батыршина завоевала «золото» на Первенстве мира, которое прошло в эти дни в итальянском Лонато.

Вечером 8 июля спорстменка по итогам выступлений на соревнований прибыла в международный аэропорт «Казань», где ее встречали родные, друзья, а также представители Министерства спорта РТ и Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана.

«Это был очень долгий путь к медали, который длился почти два года. Большое количество стартов подряд мне не удавалось добраться до медалей, я никогда не занимала призовые места. Это год стал последним для меня как юниора, и мне нужно было что-нибудь завоевать. Я усиленно тренировалась, и это привело меня к «золоту» в личном зачете и к «серебру» в командном», – отметила Батыршина после возвращения в Казань.

Также она подробнее рассказала о финальном этапе соревнования: «Изначально отрыв от соперниц составлял пять мишеней, после чего немного подвела точность. Но я это называю «созданием интриги» (смеется). Однако под конец выступления собралась и, опередив ближайшую преследовательницу всего на одну мишень, стала чемпионкой мира», - рассказала Зиля во время встречи в аэропорту.

Напомним, в личных соревнованиях по итогам квалификации наша спортсменка поразила 115 мишеней из 125 возможных, в финале дошла до «золотого матча», в котором выиграла 1 точный выстрел у американки Моники Катарины Джекоб, 52:51.

Свою вторую медаль, серебряную, Зиля Батыршина заработала в командных соревнованиях. Сборная России, цвета которой помимо татарстанской спортсменки защищали Елена Бухонова и Анна Жаднова, набрала в общей сложности 337 очков, всего 6 уступив победительницам из сборной Китая, 343/375.

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
07/07 14:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Два мяча на совести ЛуневаБывший нападающий «Спартака» подвел итоги Суперкубка России, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2).
03/07 08:15Хоккей
Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок СтэнлиПанарин сделал неправильный выбор.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/07 17:00Футбол
Роман Бабаев: «Спартак» не согласится сыграть с ЦСКА в «Лужниках»Генеральный директор ЦСКА на встрече с болельщикам поделился планами и задачами клуба.
08/07 22:59Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
08/07 10:18ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
05/07 20:30ММА
Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.
01/07 07:00Теннис
Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил.
07/07 19:00Футбол
Андрей Талалаев: На стыки с РПЛ будут претендовать 8-9 клубовВ воскресенье стартовало первенство второго дивизиона чемпионата России. Мы связались с главным тренером «Химок», которые начали сезон с крупной победы во Владивостоке.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
08/07 16:33Футбол
Анатолий Байдачный: Езжу по Минску на джипе КадыроваИзвестный в прошлом форвард московского и минского «Динамо», бывший главный тренер ряда российских клубов рассказал о своем житье-бытье в Минске и неожиданных поворотах в судьбе.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/07 08:00Хоккей
Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне»По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
08/07 01:30Футбол
Игра на раздевание: Бразилия победила Перу в финале Кубка АмерикиПентакампеоны обыграли в финале турнира сборную Перу и завоевали Кубок Америки – уже девятый в истории.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
Новости
12:27 Футбол Хосе Луис Чилаверт: Этот Кубок Америки был организован, чтобы Бразилия стала чемпионом
12:16 Футбол Боккетти прибыл на медосмотр перед подписанием контракта с «Вероной»
12:00 Футбол «Тамбов» выпустил проморолик к матчу с «Зенитом» под названием «Битва чемпионов» (видео)
11:50 Футбол «Тамбов» объявил о переходе Маркелова
11:43 Футбол Андрей Тихонов: Хаджи – это игрок не для основы «Спартака», а на перспективу
11:13 Футбол «Милан» может приобрести лучшего бомбардира Кубка Америки
11:03 Футбол «Порту» интересуется голкипером «ПСЖ» Траппом
10:46 Футбол Леонардо: Де Лигт не перейдет в «ПСЖ», нам нужно немного успокоиться
10:23 Футбол Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: Понятно, что Неймар хочет уйти, контакты с «Барселоной» были
10:09 Футбол «Краснодар» представил форму на новый сезон (фото)
10:03 Футбол Бека Микелтадзе: Сразу видно, что в «Рубине» горят идеей создать боевую команду
09:52 Футбол Сутормин – «Рубину»: Спасибо за прекрасную неделю
09:39 Футбол «Вест Хэму» предложили подписать Балотелли
09:28 Футбол Два клуба из Китая интересуются Наингголаном
09:19 Футбол Морено проходит медосмотр в «Вильярреале», им интересовался «Зенит»
07:42 Футбол Нобель Арустамян: Этим летом отъезд Дзюбы маловероятен
07:35 Футбол Ассистент Семака: Видно, что Дуглас очень рад оказаться в «Зените»
07:30 Футбол Дмитрий Живоглядов: Очень понравилось завоевывать титулы
07:22 Футбол Александр Медведев: VAR не сводит ошибки судей к нулю
07:18 Футбол Александр Медведев: Массовые закупки не делали, усиливаемся точечно
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика