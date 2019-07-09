Зиля Батыршина вернулась в Казань с «золотом» Первенства мира

Татарстанская спортсменка впервые стала победительницей первенства мира по стендовой стрельбе.

Воспитанница татарстанской школы стендовой стрельбы, уроженка Богатых Сабов Зиля Батыршина завоевала «золото» на Первенстве мира, которое прошло в эти дни в итальянском Лонато.

Вечером 8 июля спорстменка по итогам выступлений на соревнований прибыла в международный аэропорт «Казань», где ее встречали родные, друзья, а также представители Министерства спорта РТ и Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана.

«Это был очень долгий путь к медали, который длился почти два года. Большое количество стартов подряд мне не удавалось добраться до медалей, я никогда не занимала призовые места. Это год стал последним для меня как юниора, и мне нужно было что-нибудь завоевать. Я усиленно тренировалась, и это привело меня к «золоту» в личном зачете и к «серебру» в командном», – отметила Батыршина после возвращения в Казань.

Также она подробнее рассказала о финальном этапе соревнования: «Изначально отрыв от соперниц составлял пять мишеней, после чего немного подвела точность. Но я это называю «созданием интриги» (смеется). Однако под конец выступления собралась и, опередив ближайшую преследовательницу всего на одну мишень, стала чемпионкой мира», - рассказала Зиля во время встречи в аэропорту.

Напомним, в личных соревнованиях по итогам квалификации наша спортсменка поразила 115 мишеней из 125 возможных, в финале дошла до «золотого матча», в котором выиграла 1 точный выстрел у американки Моники Катарины Джекоб, 52:51.

Свою вторую медаль, серебряную, Зиля Батыршина заработала в командных соревнованиях. Сборная России, цвета которой помимо татарстанской спортсменки защищали Елена Бухонова и Анна Жаднова, набрала в общей сложности 337 очков, всего 6 уступив победительницам из сборной Китая, 343/375.