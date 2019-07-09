Приморские гребцы выступят на Чемпионате мира - Советский спорт
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09 июля 2019 11:39Приморский край

Приморские гребцы выступят на Чемпионате мира

В очередной раз подтвердили свой класс приморские спортсмены на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования проходили на гребном канале Крылатское в Москве и являлись главным отбором на Чемпионат мира-2019. Итогом их выступлений стали восемь золотых, три серебряные и две бронзовые награды. Три золотые медали выиграл призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Иван Штыль. Он стал лучшим в каноэ-одиночке в 200- метровом спринте. Второе «золото» Иван завоевал в каноэ-двойке вместе с Александром Коваленко, выступающим за Приморье по параллельному зачету. Третью награду высшей пробы Штыль взял в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Три золотые медали принесла приморской команде Олеся Ромасенко в женской каноэ-одиночке на 200-метровке и в двойке на дистанциях 200 и 500 метров, также она стала третьей на дистанции 5000 метров. Дважды поднимался на вторую ступень пьедестала почета Владислав Чеботарь в выступлениях на каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 метров. Байдарочница Кира Степанова завоевала два «золота» в одиночке и двойке на дистанции 500 метров и «серебро» в байдарке-двойке на 200-метровке. Особым достижением стала бронзовая награда 16-летней Елены Бормышевой, которая успешно дебютировала на Чемпионате России по пара- каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе VL-2, заняв третье место. Воспитанница Центра адаптивного спорта Приморского края из Артема начала заниматься греблей только весной этого года под руководством заслуженного тренера России Алексея Капусты и сразу добилась такого высокого результата. Как подчеркнул руководитель краевого Центра адаптивного спорта Александр Цыбульский, в Приморье сейчас активно развиваются новые для региона виды гребли – пара-каноэ и пара-байдарка. «Это очень перспективное направление, включенное в программу Паралимпийских игр. У нас имеется весь необходимый инвентарь для занятий, тренировки проводят опытные и квалифицированные тренеры. Уверен, что в скором будущем наши спортсмены-паралимпийцы заявят о себе как на российском, так и на международном уровне», – заявил он. По результатам соревнований спортсмены, представляющие Приморский край, вошли в состав национальной сборной и завоевали путевки на Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 21 по 25 августа в городе Сегед (Венгрия).

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