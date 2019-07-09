Саъди Исмаилов завоевал «бронзу» на Универсиаде в Неаполе! - Советский спорт
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09 июля 2019 12:42Татарстан

Саъди Исмаилов завоевал «бронзу» на Универсиаде в Неаполе!

Татарстанцы продолжают медальное шествие на Студенческих играх в Италии.

Татарстанцы продолжают медальное шествие на Студенческих играх в Италии.

Представитель сборной Республики Татарстан в составе студенческой сборной России на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе Саъди Исмаилов накануне стал бронзовым призером соревнований в миксте.

Студент Поволжской академии спорта Саъди Исмаилов выступал в паре с еще одной россиянкой Яной Носковой, с которой в соревнованиях по настольному теннису в миксте дошел до полуфинала. На своем пути спортсмены в 1/16 финала обыграли пару Юнг / Ёнг из Южной Кореи со счетом 3:2, представителей Гонконга Хун / Ли в 1/8 финала со счетом 3:1, а за выход в четверку встретились с парой Пэн / Хуан из Тайвани со счетом 4:1.

В полуфинале турнира Исмаилов и Носкова уступили представителям Китая Чжао / Фань – 0:4, таким образом став бронзовыми призерами турнира.

«Эмоции только положительные, выступлением в миксте я очень доволен, так как очень тяжело конкурировать с азиатскими спортсменами в настольном теннисе. Здесь каждая медаль – на вес золота. К тому же мы впервые играли в смешанном составе на Универсиаде, это придало дополнительной сложности.

Сетка у нас была действительно сложная, мы сыграли со всеми азиатскими игроками, но от матча к матчу мы только прибавляли и уверенно прошли по ней до полуфинала. Признаюсь, китайцы оказались очень сильными, у нас просто не хватило сил конкурировать с одними из фаворитом турнира.

Радоваться и расслабляться рано – впереди личные соревнования, я постараюсь выложиться на максимум, на все 100% и принести еще одну медаль. Азиатские команды привезли сильнейшие составы, но от этого их приятнее побеждать. Будет сложно, но шансы: я чувствую, как день ото дня набираю форму, надеюсь, все получится», - рассказал Саъди в разговоре с пресс-службой Министерства спорта РТ после игр в смешанном турнире.

Медаль Саъди Исмаилова стала 5 для представителей Республики Татарстан на Универсиаде в Неаполе. Ранее «золото» и 3 бронзы в копилку сборной РТ принесли Григорий Тарасевич, Карина Шкляр и Ирина Приходько.

Свое выступление на Универсиаде Саъди Исмаилов продолжит выступлением в личном мужском турнире, где стартует 9 июля в 13:20 по московскому времени на стадии 1/32 финала.

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