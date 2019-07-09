Петербургская шпажистка Мария Образцова одержала победу на Всемирной летней Универсиаде

Воспитанница петербургской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Спартак», мастер спорта России Мария Образцова завоевала золотую медаль XXX Всемирной летней Универсиады в составе женской сборной команды России по шпаге вместе с Евгенией Жарковой, Анной Королёвой и Дарьей Мартынюк.
Одержав победу с одинаковым счётом 45:30 над сборными Мексики и Германии, российские фехтовальщицы вышли в полуфинал, где победили в поединке с командой Франции (45:43).
В финале россиянки одержали победу над хозяйками турнира, командой Италии, со счетом 45:40.
Мария Образцова занимается фехтованием с 2002 года под руководством тренера Андрея Державина. Является серебряным призёром первенства мира, победителем первенства Европы, обладательницей Кубка Европы среди молодёжи, многократной победительницей Кубков мира, Европы и России.
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