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Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 июля 2019 12:44Краснодарский край

Мы говорим – Россия, подразумеваем – «Кубань»

Студенческая женская сборная команда России по футболу в полуфинале XXX Всемирной Универсиады в Италии!

Одержав две победы над командами Мексики и Китая, женская сборная России с первого места в группе «В» вышла в четвертьфинал турнира, где ее соперником во вчерашнем матче стала Южная Корея. Матч с кореянками закончился вничью 1:1. В серии пенальти российские футболистки были точнее, счёт по пенальти 4:1. Основу сборной России составляют 12 футболисток Краснодарской «Кубаночки». Все они – студентки Кубанского государственного университета физической культуры, А главный тренер сборной – Татьяна Зайцева, руководитель кубанской команды. Соперник нашей команды в полуфинале - сборная команды Японии. Матч состоится 10 июля. В Италии нашу команду поддерживает президент Краснодарской краевой федерации футбола Иван Перонко

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