Руслан Шахбазов завоевал вторую золотую медаль Всемирной Универсиады

На пути к финалу мужская сборная России по дзюдо всухую – 3:0 победила Мексику и со счетом 3:1 – Венгрию, Казахстан и Азербайджан. Финал против Южной Кореи получился очень упорным. В категории до 66 кг не смог выйти на татами получивший травму с венграми Исмаил Часыгов. 1:0 в пользу корейцев. Евгений Прокопчук (до 73 кг), выиграв иппоном, сравнял счет. В категории до 81 кг снова взял верх корейский спортсмен Мунджин Ли, победивший Абаса Азизова - 2:1. Восстановил равенство Роман Донцов (до 90 кг), в «голден скор» (дополнительная встреча до первой оценки или наказания) дожавший Те-Хо Кима, 2:2. А в решающем поединке Руслан Шахбазов (св. 90 кг) одержал психологическую победу, вынудив Миньонг Кима получить «хансоку- маке» (замечание). Напомним, ранее Руслан Шахбазов завоевал первую золотую медаль, выступая в личном зачете в категории св. 90 кг.
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