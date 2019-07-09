Любовь Овчарова победила на Гран-прии Испании

На традиционном международном турнире Гран-при Испании в Мадриде первенствовала Любовь Овчарова из Белореченска. Она выступала в весовой категории до 59 кг. Ксения Незговорова из Гулькевичей стала бронзовым призером в весовой категории до 53 кг. Таким образом, награды кубанских спортсменок стали еще одним подтверждением высокого уровня развития женской борьбы в Краснодарском крае. В аэропорту Краснодара девушек встретили поклонники их спортивного таланта и коллеги по «цеху спортивной борьбы».
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