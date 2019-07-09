Кубанские гимнастки второе место на Спртакиаде учащихся Грасиас

В соревнованиях приняли участие 168 спортсменов из 38 регионов страны. Сборную Краснодарского края представляла команда юношей 4 человека и команда девушек 4 человека. Наши девушки успешно выступили в командном первенстве, заняв второе место вслед за сборной Москвы и опередив сверстниц из Владимира. В составе кубанской команды серебряными призерами Спартакиады стали Ус Елизавета (Краснодар), Рощина Людмила (Анапа), Пушкина Екатерина (Армавир), Лебедева Лиана (Краснодар). Кроме того, в личном зачете Екатерина Ус получила бронзовую медаль за опорный прыжок. В общекомандном зачете (юноши и девушки) сборная края на 7 месте. - Комментарий директора ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки им. Г.К.Казаджиева» Ирины Гаврик:

- Впервые за все время участия в Спартакиадах учащихся нам удалось попасть на пьедестал в командном первенстве в этой олимпийской дисциплине. Это несомненный успех нашего спортивного резерва, ведь традиционно регионы отправляют лучших спортсменов.