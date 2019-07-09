Татарстанцы в составе сборной России выиграли этап европейской серии по пляжному регби - Советский спорт
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09 июля 2019 16:19Татарстан

Татарстанцы в составе сборной России выиграли этап европейской серии по пляжному регби

Во французском Марселе прошел очередной этап европейской серии по пляжному регби среди клубных команд.

В турнире, в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Москве 27-28 июля, приняла участие мужская сборная России.

Россияне обыграли на групповом этапе команды Франции, Италии и ЮАР. В полуфинале национальная команда вновь встретилась с южноафриканцами, и обыграла их со счетом – 10:3.

В финале сборной России противостоял марсельский клуб Les Minots, который является чемпионом Европы среди клубных команд. Основное время завершилось вничью 2:2, а овертайм обе команды начали, имея по одному игроку на скамейке удаленных. Для быстрых и техничных французов это могло стать преимуществом, но слаженная и дисциплинированная игра в защите российской команды и индивидуальный проход игрока казанской «Энергии» Карима Маникова принесли национальной сборной победу в матче.

Помимо Карима, в составе сборной России в турнире приняли участие Вадим Кротов, Антон Софронов и Павел Кривошеев («Энергия»), а также Александр Тихонов («Стрела»).

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