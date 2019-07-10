Команда Красноярского края отправляется на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов

Пожелать спортсменам высоких спортивных результатов собрались министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, руководители краевых спортивных федераций, члены Исполкома регионального отделения Паралимпийского комитета России в Красноярском крае, представители Красноярской Епархии, директор «Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» Надежда Банникова. «Я хочу передать спортсменам, тренерскому составу слова приветствия от Губернатора Красноярского края, всего краевого Правительства и всей нашей большой спортивной семьи. Приятно отметить, что Красноярский край всегда принимает участие в комплексных спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровней и является не просто статистом, а борется за самые высокие места. И планка, которую мы ставим перед нашими спортсменами, – это первое место. Вы все представляете великий Красноярский край и его спортивную дружину. Вы знаете, что по результатам 2018 года край признан одним из самых спортивных регионов страны. Ваше выступление на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов – это вклад в копилку высоких спортивных достижений красноярского спорта. Приятно отметить, что в составе делегации не только красноярцы, но и представители муниципальных образований региона. Мы – одна большая команда, нацеленная на результат», – отметил министр спорта края Сергей Алексеев. III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов 2019 года станет самой массовой за всю историю проведения соревнований. Столица Марий Эл примет более 2,5 тысяч спортсменов из 71 региона страны. В программу соревнований вошли дисциплины: бочча, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, голбол, дзюдо, футбол, представлены спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и лиц с заболеванием ЦП. В состав делегации Красноярского края на III Всероссийскую летнюю Спартакиаду инвалидов вошли 37 спортсменов, 7 тренеров, 3 сопровождающих и 1 медицинский работник. Наши спортсмены поборются за медали в плавании, настольном теннисе и легкой атлетике. Участники Спартакиады – юноши и девушки в возрасте 14-18 лет – представляют несколько территорий края: Лесосибирск, Железногорск, Красноярск, Ирбейский район, Ермаковский район, Березовский район, Зеленогорск, Емельяновский Сборная команда Красноярского края была сформирована по итогам IX летней Спартакиады инвалидов края «Спорт без границ» среди лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта и XXX открытой летней Спартакиады Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в Красноярске в мае и июне 2019 года.
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