В четвертьфинале по волейболу россияне сыграют с японцами

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛ Главный редактор «Советского спорта» после новой порции решений и заявлений из недр РПЛ задает само собой напрашивающиеся вопросы.

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.

Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнее Нельзя вариться в собственном соку.

Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео) Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие… Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул Уимблдон Первый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.

Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевала За два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.