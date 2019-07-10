В четвертьфинале по волейболу россияне сыграют с японцами - Советский спорт
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10 июля 2019 15:10Красноярский край

В четвертьфинале по волейболу россияне сыграют с японцами

В Италии в Неаполе продолжается 30-й Всемирная летняя универсиада.

Накануне мужская сборная России по волейболу узнала своего соперника по четвертьфиналу. Россияне сыграют с командой Японии. Встреча состоится завтра, 11 июля, в 17 по красноярскому времени. Напомним, что мужская сборная России по волейболу обеспечила себе выход в четвертьфинал еще за тур до окончания группового этапа. Сборная России на групповом этапе одержала четыре победы в четырех матчах с общей разницей партий 12-1. В составе российской команды играет волейболист красноярского «Енисея» Кирилл Клец. Добавим, что сегодня в ночь с 10 на 11 июля в 2 по красноярскому времени состоится полуфинал женского футбольного турнира. Россиянке сыграют с японками за выход в финал. В составе национальной команды футболистки «Енисея» Виктория Козлова и Ксения Шахова.

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