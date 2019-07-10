Десяти городам и районам края предоставлена субсидия на ремонт и устройство спортивных сооружений

Строительные и ремонтные работы будут осуществляться в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Красноярском крае. В этом году размер субсидии составит 25 млн рублей, которые распределят между пятью городами и пятью районами Красноярского края. Капитальный ремонт зданий будет сделан в двух спортивных учреждениях – в центре спортивных клубов «Ирбис» Ирбейского района и спортивной школе имени Ф.В. Вольфа Енисейского района. В шести территориях проведут текущий ремонт спортобъектов. В Шушенском районе будет отремонтирован физкультурно-спортивный центр имени И.С. Ярыгина, в Сухобузимском районе обновят детско-юношескую спортивную школу. В Железногорске будет отреставрирован спортивный комплекс «Дельфин» детско-юношеской спортивной школы «Юность», также работы будут производиться в шарыповском спорткомплексе «Надежда» и минусинском спорткомплексе им. Ю. В. Шумилова. В спортивной школе им. Г.А. Эллера (г. Бородино) запланирован ремонт лыжероллерной трассы. В Ужурском районе будет обновлено поле для игры в футбол, принадлежащее ужурской спортивной школе. В зеленогорской спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» имени полного кавалера ордена Славы П.П. Алдошина появится новая комплексная площадка для подвижных игр. «Краевые субсидии помогают развивать массовую физическую культуру и спорт в городах и районах региона. В министерстве спорта края их пять. На создание новых и поддержку действующих клубов по месту жительства за 2017-2019 годы краевая субсидия предоставлена практически всем территориям края. За три года 48 спортивных объектов в крае получили новое рождение – были отремонтированы и стали более современными, устроено 40 новых плоскостных спортивных сооружений. Также была оказана помощь в компенсации затрат на подготовку спортсменов-членов сборных команд Красноярского края. В целом за три года размер субсидий для территорий края вырос со 105,9 млн до 162,4 млн рублей. И это без учета строительства современных спортивных объектов в городах и районах нашего края. Уверен, новые спортсооружения станут отличными стартовыми площадками для будущих спортсменов региона и позволят местным жителям проводить свой досуг активно, с пользой для здоровья. Для нас важно делать спорт доступным для всех жителей нашего края», – отметил министр спорта края Сергей Алексеев.
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