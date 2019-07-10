Десяти городам и районам края предоставлена субсидия на ремонт и устройство спортивных сооружений - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июля 2019 15:12Красноярский край

Десяти городам и районам края предоставлена субсидия на ремонт и устройство спортивных сооружений

В 2019 году десяти городам и районам Красноярского края предоставлена субсидия на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

Строительные и ремонтные работы будут осуществляться в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Красноярском крае. В этом году размер субсидии составит 25 млн рублей, которые распределят между пятью городами и пятью районами Красноярского края. Капитальный ремонт зданий будет сделан в двух спортивных учреждениях – в центре спортивных клубов «Ирбис» Ирбейского района и спортивной школе имени Ф.В. Вольфа Енисейского района. В шести территориях проведут текущий ремонт спортобъектов. В Шушенском районе будет отремонтирован физкультурно-спортивный центр имени И.С. Ярыгина, в Сухобузимском районе обновят детско-юношескую спортивную школу. В Железногорске будет отреставрирован спортивный комплекс «Дельфин» детско-юношеской спортивной школы «Юность», также работы будут производиться в шарыповском спорткомплексе «Надежда» и минусинском спорткомплексе им. Ю. В. Шумилова. В спортивной школе им. Г.А. Эллера (г. Бородино) запланирован ремонт лыжероллерной трассы. В Ужурском районе будет обновлено поле для игры в футбол, принадлежащее ужурской спортивной школе. В зеленогорской спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» имени полного кавалера ордена Славы П.П. Алдошина появится новая комплексная площадка для подвижных игр. «Краевые субсидии помогают развивать массовую физическую культуру и спорт в городах и районах региона. В министерстве спорта края их пять. На создание новых и поддержку действующих клубов по месту жительства за 2017-2019 годы краевая субсидия предоставлена практически всем территориям края. За три года 48 спортивных объектов в крае получили новое рождение – были отремонтированы и стали более современными, устроено 40 новых плоскостных спортивных сооружений. Также была оказана помощь в компенсации затрат на подготовку спортсменов-членов сборных команд Красноярского края. В целом за три года размер субсидий для территорий края вырос со 105,9 млн до 162,4 млн рублей. И это без учета строительства современных спортивных объектов в городах и районах нашего края. Уверен, новые спортсооружения станут отличными стартовыми площадками для будущих спортсменов региона и позволят местным жителям проводить свой досуг активно, с пользой для здоровья. Для нас важно делать спорт доступным для всех жителей нашего края», – отметил министр спорта края Сергей Алексеев.

10/07 08:07Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
10/07 07:35Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
09/07 16:49Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
08/07 22:59Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
10/07 10:30Футбол
Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходитЗа последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/07 07:43Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/07 16:59Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали Даниила МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» - о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/07 10:10Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
05/07 10:00Хоккей
Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019.
09/07 19:28Футбол
Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
05/07 19:45ММА
Японские мешки для русского богатыря. Штырков будет драться в Rizin с кем попалоОбозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко – о контракте Ивана Штыркова с японским промоушеном. Боец получил соперника и забыл о своем допинге.
10/07 11:30Футбол
«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме«Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит «железнодорожникам» уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту.
10/07 13:36Футбол
Легенда о Гиле. Почему вратарь «Локо» не перейдет в «Спартак»Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе намекнул на то, что лидер команды, 33-летний вратарь сборной России Гилерме зимой перейдет в другой московский клуб.
10/07 13:27Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
08/07 10:18ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
09/07 19:13Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
Новости
15:48 Футбол Дмитрий Тарасов: В «Локомотиве» ответили отказом на мою просьбу восстанавливаться с дублем
15:40 Футбол Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией», хотя его трансфер официально не оформлен
15:32 Футбол Руслан Нигматуллин: Заслуги Гилерме понятны, но у «Локомотива» есть свой взгляд на зарплаты
15:27 Хоккей Герман Титов: Кудашов – главный тренер сборной? ФХР вывела более достойного на ведущую роль
15:25 Футбол Вице-президент «Сампдории»: Если Рамирес согласится на переход в «Спартак», препятствовать не станем
15:16 Хоккей Министр спорта Белоруссии: Своим выступлением «Динамо» заслужило уменьшение бюджета
15:09 Футбол Деян Радоньич: Слышал о Божовиче много хорошего
14:55 Гандбол ФГР выступила с заявлением по поводу гибели российской гандболистки
14:53 Футбол Дмитрий Баринов: «Локомотив» еще пошумит в Лиге чемпионов
14:48 Хоккей КХЛ представила расписание первых двух игровых дней нового сезона
14:47 Футбол Василий Кикнадзе: Баринов – основополагающий игрок «Локомотива»
14:33 Футбол Президент «Фенербахче»: Переход Озила не может быть осуществлен в краткосрочной перспективе
14:22 Футбол Дмитрий Сенников: Кикнадзе все делает, исходя из своих возможностей
14:21 Футбол «Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Сампдории» Рамиреса
14:12 Футбол Валерий Гладилин: Категорически против трансфера Гилерме в «Спартак»
14:09 Хоккей Попов вернулся из «Ак Барса» в «Трактор»
14:01 Хоккей «Локомотив» объявил о переходе Рэтти
13:49 Футбол Карло Анчелотти: Не знаю, перейдет ли Родригес в «Наполи», но надеюсь на это
13:37 Футбол Сутормин выбрал себе уникальный номер в «Зените»
13:30 ММА Российский тяжеловес Федоров может подписать контракт с ONE
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика