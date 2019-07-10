Сахалинцы отправились на Спартакиаду инвалидов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июля 2019 15:13Сахалинская область

Сахалинцы отправились на Спартакиаду инвалидов

Островные параспортсмены сегодня отправились на III Всероссийскую летнюю спартакиаду инвалидов.

Она пройдет в г. Йошкар-Ола. Третья спартакиада станет самой массовой за всю историю проведения соревнований. Столица Марий Эл примет более 2,5 тысяч спортсменов из 71 региона страны. Сахалинскую область представят 12 человек. - Наши ребята уже были на этой спартакиаде, но участвовали не во всех группах. Впервые на соревнования едут ребята с нарушениями слуха, - рассказал представитель делегации Борис Кулемжин. Сахалинцы поучаствуют в соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, а также среди глухих. Кроме этого, островные спортсмены покажут себя в настольном теннисе и плавании. Домой сахалинцы вернутся 22 июля.

03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
10/07 08:07Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
09/07 21:26Футбол
Стаканы - «золотникам», контракты - Гилерме и БариновуВо вторник игрокам и тренерам «Локомотива» в присутствии болельщиков были вручены серебряные медали РПЛ-2018/19.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
09/07 18:41Футбол
Меньше пива, меньше болельщиков. Что смущает в новостях из РПЛГлавный редактор «Советского спорта» после новой порции решений и заявлений из недр РПЛ задает само собой напрашивающиеся вопросы.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
10/07 07:35Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
10/07 13:27Хоккей
Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборнойОн добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.
10/07 10:30Футбол
Гилерме получил предложение от «Спартака». Разбираемся, что происходитЗа последние сутки вокруг продления контракта вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме появилось огромное количество слухов, перессуд, утечек и комментариев.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
09/07 22:39Футбол
Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
09/07 07:43Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
08/07 16:59Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали Даниила МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» - о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Новости
15:48 Футбол Дмитрий Тарасов: В «Локомотиве» ответили отказом на мою просьбу восстанавливаться с дублем
15:40 Футбол Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией», хотя его трансфер официально не оформлен
15:32 Футбол Руслан Нигматуллин: Заслуги Гилерме понятны, но у «Локомотива» есть свой взгляд на зарплаты
15:27 Хоккей Герман Титов: Кудашов – главный тренер сборной? ФХР вывела более достойного на ведущую роль
15:25 Футбол Вице-президент «Сампдории»: Если Рамирес согласится на переход в «Спартак», препятствовать не станем
15:16 Хоккей Министр спорта Белоруссии: Своим выступлением «Динамо» заслужило уменьшение бюджета
15:09 Футбол Деян Радоньич: Слышал о Божовиче много хорошего
14:55 Гандбол ФГР выступила с заявлением по поводу гибели российской гандболистки
14:53 Футбол Дмитрий Баринов: «Локомотив» еще пошумит в Лиге чемпионов
14:48 Хоккей КХЛ представила расписание первых двух игровых дней нового сезона
14:47 Футбол Василий Кикнадзе: Баринов – основополагающий игрок «Локомотива»
14:33 Футбол Президент «Фенербахче»: Переход Озила не может быть осуществлен в краткосрочной перспективе
14:22 Футбол Дмитрий Сенников: Кикнадзе все делает, исходя из своих возможностей
14:21 Футбол «Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Сампдории» Рамиреса
14:12 Футбол Валерий Гладилин: Категорически против трансфера Гилерме в «Спартак»
14:09 Хоккей Попов вернулся из «Ак Барса» в «Трактор»
14:01 Хоккей «Локомотив» объявил о переходе Рэтти
13:49 Футбол Карло Анчелотти: Не знаю, перейдет ли Родригес в «Наполи», но надеюсь на это
13:37 Футбол Сутормин выбрал себе уникальный номер в «Зените»
13:30 ММА Российский тяжеловес Федоров может подписать контракт с ONE
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика