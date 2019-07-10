Сахалинцы отправились на Спартакиаду инвалидов

Она пройдет в г. Йошкар-Ола. Третья спартакиада станет самой массовой за всю историю проведения соревнований. Столица Марий Эл примет более 2,5 тысяч спортсменов из 71 региона страны. Сахалинскую область представят 12 человек. - Наши ребята уже были на этой спартакиаде, но участвовали не во всех группах. Впервые на соревнования едут ребята с нарушениями слуха, - рассказал представитель делегации Борис Кулемжин. Сахалинцы поучаствуют в соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, а также среди глухих. Кроме этого, островные спортсмены покажут себя в настольном теннисе и плавании. Домой сахалинцы вернутся 22 июля.
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