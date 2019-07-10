Татарстанцы в составе сборной России выиграли этап европейской серии по пляжному регби - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июля 2019 15:14Татарстан

Татарстанцы в составе сборной России выиграли этап европейской серии по пляжному регби

Турнир прошел во французском городе Марсель.

Во французском Марселе прошел очередной этап европейской серии по пляжному регби среди клубных команд. В турнире, в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Москве 27-28 июля, приняла участие мужская сборная России.

Россияне обыграли на групповом этапе команды Франции, Италии и ЮАР. В полуфинале национальная команда вновь встретилась с южноафриканцами, и обыграла их со счетом – 10:3.

В финале сборной России противостоял марсельский клуб Les Minots, который является чемпионом Европы среди клубных команд. Основное время завершилось вничью 2:2, а овертайм обе команды начали, имея по одному игроку на скамейке удаленных. Для быстрых и техничных французов это могло стать преимуществом, но слаженная и дисциплинированная игра в защите российской команды и индивидуальный проход игрока казанской «Энергии» Карима Маникова принесли национальной сборной победу в матче.

Помимо Карима, в составе сборной России в турнире приняли участие Вадим Кротов, Антон Софронов и Павел Кривошеев («Энергия»), а также Александр Тихонов («Стрела»).

10/07 13:36Футбол
Легенда о Гиле. Почему вратарь «Локо» не перейдет в «Спартак»Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе намекнул на то, что лидер команды, 33-летний вратарь сборной России Гилерме зимой перейдет в другой московский клуб.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
09/07 18:11Футбол
Игорь Лебедев: Пиво точно появится на матчах РПЛ уже в сезоне-2019/20Известный политик и бывший кандидат в президенты РФС прокомментировал высказывания главы РПЛ Сергея Прядкина о судьбе пива на российских стадионах.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
09/07 22:39Футбол
Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
03/07 18:30Теннис
Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевалаЗа два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
10/07 11:00Футбол
Все модные, а «Краснодар» – волшебный. Новые формы клубов РПЛЧерез два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм.
09/07 19:13Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
09/07 19:28Футбол
Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20.
10/07 11:30Футбол
«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме«Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит «железнодорожникам» уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
10/07 08:07Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
02/07 21:15Теннис
Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы рукиПропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
09/07 10:10Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
10/07 07:35Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
08/07 16:59Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали Даниила МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» - о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
09/07 21:26Футбол
Стаканы - «золотникам», контракты - Гилерме и БариновуВо вторник игрокам и тренерам «Локомотива» в присутствии болельщиков были вручены серебряные медали РПЛ-2018/19.
09/07 16:49Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
08/07 22:59Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
09/07 20:45Хоккей
Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
Новости
15:48 Футбол Дмитрий Тарасов: В «Локомотиве» ответили отказом на мою просьбу восстанавливаться с дублем
15:40 Футбол Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией», хотя его трансфер официально не оформлен
15:32 Футбол Руслан Нигматуллин: Заслуги Гилерме понятны, но у «Локомотива» есть свой взгляд на зарплаты
15:27 Хоккей Герман Титов: Кудашов – главный тренер сборной? ФХР вывела более достойного на ведущую роль
15:25 Футбол Вице-президент «Сампдории»: Если Рамирес согласится на переход в «Спартак», препятствовать не станем
15:16 Хоккей Министр спорта Белоруссии: Своим выступлением «Динамо» заслужило уменьшение бюджета
15:09 Футбол Деян Радоньич: Слышал о Божовиче много хорошего
14:55 Гандбол ФГР выступила с заявлением по поводу гибели российской гандболистки
14:53 Футбол Дмитрий Баринов: «Локомотив» еще пошумит в Лиге чемпионов
14:48 Хоккей КХЛ представила расписание первых двух игровых дней нового сезона
14:47 Футбол Василий Кикнадзе: Баринов – основополагающий игрок «Локомотива»
14:33 Футбол Президент «Фенербахче»: Переход Озила не может быть осуществлен в краткосрочной перспективе
14:22 Футбол Дмитрий Сенников: Кикнадзе все делает, исходя из своих возможностей
14:21 Футбол «Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Сампдории» Рамиреса
14:12 Футбол Валерий Гладилин: Категорически против трансфера Гилерме в «Спартак»
14:09 Хоккей Попов вернулся из «Ак Барса» в «Трактор»
14:01 Хоккей «Локомотив» объявил о переходе Рэтти
13:49 Футбол Карло Анчелотти: Не знаю, перейдет ли Родригес в «Наполи», но надеюсь на это
13:37 Футбол Сутормин выбрал себе уникальный номер в «Зените»
13:30 ММА Российский тяжеловес Федоров может подписать контракт с ONE
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика