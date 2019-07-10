В Казани стартовал чемпионат России по парусному спорту в классе «Микро» - Советский спорт
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10 июля 2019 15:14Татарстан

В Казани стартовал чемпионат России по парусному спорту в классе «Микро»

В 2019 году за победу поборются 18 экипажей из 9 регионов России, а также команда из Казахстана.

9 июля в Казани стартовал чемпионат России по парусному спорту в классе «Микро». В 2019 году за победу поборются 18 экипажей из 9 регионов России, а также команда из Казахстана. Понаблюдать за парусами можно на акватории Куйбышевского водохранилища (казанский яхт-клуб, полуостров «Локомотив»).

Подробнее о чемпионате рассказал председатель правления Федерации парусного спорта Республики Татарстан Вадим Трофимов:

«Чемпионат России в классе «Микро» впервые проходит на территории Татарстана. Это международный класс яхт, которые составляют 5,5 м в длину и 2 м в ширину, экипаж состоит из 3-4 человек, в том числе 1 рулевой, участники выступают на лодках разных проектов и годов постройки».

Вадим Трофимов также сообщил о ближайших мероприятиях по парусному спорту в Республике:

«Следующие наши соревнования пройдут в Лаишево. Это будет чемпионат и первенство России в классе «Европа». Они пройдут с 13 по 17 июля, поэтому однозначно можно назвать Казань небольшой столицей парусного спорта России. Мы ещё будем наращивать наш потенциал».

Напомним, в 2018 году Казань принимала этап Кубка России по парусному спорту. Тогда соревнования такого уровня прошли в Татарстане впервые, а спустя год их статус серьезно вырос. Летом 2019 года, c 23 мая по 2 июня, в Казани на озере Нижний Кабан прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту под эгидой Национальной парусной Лиги.

Класс «Микро» – это компактные суда, использующиеся как для отдыха, так и для спортивных соревнований, а их популярность среди спортсменов растет с каждым годом. Казань на соревнованиях представит экипаж «Арго» под руководством рулевого Артема Головачева.

Программа соревнований

10-12 июля

11:00 – старт первой гонки дня;

13 июля

11:00 – старт первой гонки дня;

15:30 – подведение результатов регаты;

17:00 – парад закрытия соревнований.

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