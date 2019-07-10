Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 июля 2019 15:15Татарстан

Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Он проехал спецучасток от Улан-Удэ до Улан-Батора длиной 243 км за 2 часа 26 минут 10 секунд.

Вторым к финишу пришел еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.08), третье место занял экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ, +3.41). Экипаж Айрата Мардеева стал четвертым (+6.05), Сергея Куприянова – восьмым (+16.58).

В общем зачете грузовиков после трех этапов лидирует Вязович – 5 часов 34 минуты 5 секунд. На втором месте идет Каргинов (+3.16), на третьем – Шибалов (+6.05). Мардеев идет пятым (+17.37), Куприянов – шестым (+32.49).

Ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составит 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.

Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в 2009 году – маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. В 2014 и 2015 годах ралли не проводилось. В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.

06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
08/07 16:59Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали Даниила МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» - о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
08/07 10:18ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
10/07 07:35Футбол
Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы.
28/06 20:00ММА
Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
10/07 10:00Хоккей
Иностранные тренеры нужны КХЛ. Они делают лигу сильнееНельзя вариться в собственном соку.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
09/07 10:10Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
09/07 07:43Хоккей
Россия идет на рекорд. В НХЛ могут выступить полсотни наших игроковВ двух последних регулярных сезонах в НХЛ засветилось по 39 россиян, в том числе – по пять вратарей.
09/07 16:49Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
10/07 08:07Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
09/07 19:28Футбол
Сергей Прядкин: У нас есть свое лобби, но есть и противодействие…Президент и другие руководители премьер-лиги ответили на самые животрепещущие вопросы перед стартующим в пятницу матчем «Арсенал» - «Динамо» чемпионатом-2019/20.
03/07 19:00Хоккей
«Серега, буду скучать». Панарин и Боб разъехались по новым клубамКлубные медиа «Флориды» и «Рейнджерс» не замолкают ни на секунду, встречая дорогих гостей Сергея Бобровского и Артемия Панарина.
09/07 22:39Футбол
Борис Ротенберг: Я только закончил пить антибиотикиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин и несколько игроков его команды ответили на вопросы болельщиков.
09/07 19:13Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
02/07 22:00Теннис
Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул УимблдонПервый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
28/06 09:15ММА
Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/07 13:00Хоккей
Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
09/07 21:26Футбол
Стаканы - «золотникам», контракты - Гилерме и БариновуВо вторник игрокам и тренерам «Локомотива» в присутствии болельщиков были вручены серебряные медали РПЛ-2018/19.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
Новости
15:48 Футбол Дмитрий Тарасов: В «Локомотиве» ответили отказом на мою просьбу восстанавливаться с дублем
15:40 Футбол Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией», хотя его трансфер официально не оформлен
15:32 Футбол Руслан Нигматуллин: Заслуги Гилерме понятны, но у «Локомотива» есть свой взгляд на зарплаты
15:27 Хоккей Герман Титов: Кудашов – главный тренер сборной? ФХР вывела более достойного на ведущую роль
15:25 Футбол Вице-президент «Сампдории»: Если Рамирес согласится на переход в «Спартак», препятствовать не станем
15:16 Хоккей Министр спорта Белоруссии: Своим выступлением «Динамо» заслужило уменьшение бюджета
15:09 Футбол Деян Радоньич: Слышал о Божовиче много хорошего
14:55 Гандбол ФГР выступила с заявлением по поводу гибели российской гандболистки
14:53 Футбол Дмитрий Баринов: «Локомотив» еще пошумит в Лиге чемпионов
14:48 Хоккей КХЛ представила расписание первых двух игровых дней нового сезона
14:47 Футбол Василий Кикнадзе: Баринов – основополагающий игрок «Локомотива»
14:33 Футбол Президент «Фенербахче»: Переход Озила не может быть осуществлен в краткосрочной перспективе
14:22 Футбол Дмитрий Сенников: Кикнадзе все делает, исходя из своих возможностей
14:21 Футбол «Спартак» ведет переговоры о переходе полузащитника «Сампдории» Рамиреса
14:12 Футбол Валерий Гладилин: Категорически против трансфера Гилерме в «Спартак»
14:09 Хоккей Попов вернулся из «Ак Барса» в «Трактор»
14:01 Хоккей «Локомотив» объявил о переходе Рэтти
13:49 Футбол Карло Анчелотти: Не знаю, перейдет ли Родригес в «Наполи», но надеюсь на это
13:37 Футбол Сутормин выбрал себе уникальный номер в «Зените»
13:30 ММА Российский тяжеловес Федоров может подписать контракт с ONE
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика