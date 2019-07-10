Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Он проехал спецучасток от Улан-Удэ до Улан-Батора длиной 243 км за 2 часа 26 минут 10 секунд.
Вторым к финишу пришел еще один экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+2.08), третье место занял экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ, +3.41). Экипаж Айрата Мардеева стал четвертым (+6.05), Сергея Куприянова – восьмым (+16.58).
В общем зачете грузовиков после трех этапов лидирует Вязович – 5 часов 34 минуты 5 секунд. На втором месте идет Каргинов (+3.16), на третьем – Шибалов (+6.05). Мардеев идет пятым (+17.37), Куприянов – шестым (+32.49).
Ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составит 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.
Ралли «Шелковый путь» впервые состоялось в 2009 году – маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. В 2014 и 2015 годах ралли не проводилось. В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.
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