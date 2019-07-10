Егор Куимов завоевал золото Универсиады в Неаполе

В Неаполе в рамках XXX Всемирной летней Универсиады 2019 года продолжаются соревнования по плаванию. В очередной день в бассейне разыгрывается 7 комплектов наград.

В финальном заплыве на 100-метровке баттерфляем победу одержал татарстанец, студент ТИСБИ Егор Куимов. Спортсмен СК ВВС «Синтез» преодолел дистанцию за 52,05 секунды. Аналогичное время показал японец Схинносуке Исхикaвa, который разделил с Егором первое место. Бронзовая награда досталась американскому студенту Стюарту Коулману (52,11 сек). Шестое место в заплыве занял еще один россиянин Александр Садовников (52,35 сек).

Медаль Егора Куимова стала 7 для представителей Республики Татарстан на Универсиаде в Неаполе. Ранее «золото», «серебро» и 4 «бронзы» в копилку сборной России принесли Григорий Тарасевич, Карина Шкляр, Ирина Приходько и Саъди Исмаилов.