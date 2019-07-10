Ирина Приходько завоевала бронзу Универсиады в Неаполе

Представительница Республики Татарстан в составе сборной России на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе Ирина Приходько завоевала серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем.
Студентка Поволжской академии спорта, уроженка г. Набережные Челны Приходько в финальном заплыве показала время 8:37.36 сек. На пьедестале почета компанию нашей спортсменки составили пловчихи из Японии – победила Вака Кобори (8:34.30), на третьем месте Чинатсу Сато (8:38.19).
Для спортсменки из Татарстана эта медаль стала второй на соревнованиях в Неаполе – ранее Ирина завоевала «бронзу» в составе женской эстафеты на дистанции 4х200 метров вольным стилем.
Всего в активе спортсменов из Республики Татарстан же 6 медалей на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе – «золото», «серебро» и 4 «бронзы».
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