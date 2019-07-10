Татарстанские стендовики завершили выступление на Универсиаде в Неаполе - Советский спорт
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10 июля 2019 15:18Татарстан

Татарстанские стендовики завершили выступление на Универсиаде в Неаполе

Цвета студенческой сборной России в ските защищали Сергей Демин и Регина Шакирова.

На стрельбище Дурадзано в Италии сегодня завершился стрелковый турнир Всемирной летней Универсиады 2019 года. Цвета студенческой сборной России в ските защищали два татарстанских стрелка, и обоим чуть-чуть не хватило удачи.

Сергей Демин лидировал по итогам квалификации с отличным результатом 123 попадания из 125, выполнив тем самым норматив мастера спорта международного класса. А вот в финальном раунде совершил 5 промахов и, поразив 35 из 40 мишеней, остановился в шаге от пьедестала, на 4 месте.

В женском студенческом турнире в шаге от финала завершила соревнования Регина Шакирова. Наша спортсменка заняла 7 место, поразив в предварительном раунде 106 мишеней из 125 возможных.

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