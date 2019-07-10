Григорий Тарасевич завоевал серебро Универсиады в Неаполе

Представитель Республики Татарстан в составе сборной России на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе Григорий Тарасевич завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине.

Студент Поволжской академии спорта в финальном заплыве показал время 1:57.91. Первое место у американца Остина Катца (1:55.65), на третьем – его соотечественник Кларк Бич (1:57.96).

Для Тарасевича эта медаль стала третьей на соревнованиях в Неаполе – ранее Григорий завоевал «золото» и «бронзу» на дистанциях 100 и 50 метров на спине соответственно.

Всего в активе спортсменов из Республики Татарстан 8 медалей на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе – 2 «золота», 2 «серебра» и 4 «бронзы».