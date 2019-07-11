Экипаж Каргинова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков - Советский спорт
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11 июля 2019 12:31Татарстан

Экипаж Каргинова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

В общем зачете грузовиков после пяти этапов лидирует белорус Сергей Вязович.

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток по Монголии от Улан-Батора до Мандалгоби длиной 337 км за 2 часа 45 минут 28 секунд.

Вторым к финишу пришел экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+4.18), третье место занял белорус Сергей Вязович (МАЗ, +6.52). Экипаж Айрата Мардеева стал четвертым (+7.28), Сергея Куприянова – шестым (+13.39).

В общем зачете грузовиков после пяти этапов лидирует Вязович – 12 часов 34 минуты 5 секунд. На втором месте идет Шибалов (+16.04), на третьем – Каргинов (+18.35). Мардеев идет четвертым (+32.06), Куприянов – шестым (+51.04).

Ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.

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