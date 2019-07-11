Экипаж Каргинова выиграл пятый этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на пятом этапе ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток по Монголии от Улан-Батора до Мандалгоби длиной 337 км за 2 часа 45 минут 28 секунд.
Вторым к финишу пришел экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова (+4.18), третье место занял белорус Сергей Вязович (МАЗ, +6.52). Экипаж Айрата Мардеева стал четвертым (+7.28), Сергея Куприянова – шестым (+13.39).
В общем зачете грузовиков после пяти этапов лидирует Вязович – 12 часов 34 минуты 5 секунд. На втором месте идет Шибалов (+16.04), на третьем – Каргинов (+18.35). Мардеев идет четвертым (+32.06), Куприянов – шестым (+51.04).
Ралли «Шелковый путь» стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.
Все модные, а «Краснодар» – волшебный. Новые формы клубов РПЛЧерез два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм. Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощьРоссийского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли этоПрезидент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. Матч звезд в Москве и обилие культовых дерби. Каким будет календарь КХЛКХЛ презентует календарь 11 июля, но некоторые детали известны уже сейчас. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Василий Кикнадзе: Скорее всего, Гилерме останется до конца года, а потом уйдетГенеральный директор «Локомотива» в преддверии старта чемпионата встретился с болельщиками о обсудил насущные вопросы. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. «Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме«Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит железнодорожникам уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту. Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого летаПодводим первые итоги трансферного безумия-2019. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Стаканы – «золотникам», контракт – БариновуВо вторник игрокам и тренерам «Локомотива» в присутствии болельщиков были вручены серебряные медали РПЛ-2018/19. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. 15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить. В НХЛ тренеров-варягов к рулю не подпускают – и правильно делаютВ новом сезоне КХЛ во главе четырех команд будут североамериканцы. Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России. Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона. «Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки. Неожиданная рокировка в сборной России. Кудашов сменит ВоробьеваФХР решилась на перемены в штабе сборной России.