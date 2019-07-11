Куимов и Тарасевич завоевали серебро Универсиады в комбинированной эстафете 4х100 м

10 июля в Неаполе в рамках XXX Всемирной летней Универсиады 2019 года завершился турнир пловцов. В последний соревновательный день в бассейне было разыграно 8 комплектов наград.
В мужской комбинированной эстафете 4х100 метров квартет россиян завоевал серебряные медали. В команду вошли спортсмены Республики Татарстан Григорий Тарасевич и Егор Куимов, а также Кирилл Пригода и Иван Кузьменко.
Григорий Тарасевич, обучающийся в Поволжской академии спорта, плыл на первом этапе эстафеты и показал второе время. Студент ТИСБИ и спортсмен СК ВВС «Синтез» Егор Куимов вступил в борьбу на третьем этапе, завершив свою 100-метровку на первом месте. К сожалению, на четвертом этапе Иван Кузьменко не смог удержать добытое преимущество, и россияне финишировали вторыми с результатом – 3:33.72. Победу одержала команда США (3:33.02), бронзовые медали в активе студентов из Бразилии (3:35.33).
В женской комбинированной эстафете в составе сборной России на первом этапе плыла татарстанская спортсменка Ирина Приходько. Россиянки показали четвертое время (4:03.55), уступив на финише команде Канады, завоевавшей бронзу, всего 0,23 сек. Чемпионками Универсиады стали американские студентки с результатом – 3:59.77, серебряные награды завоевали сборная Японии (4:00.07).
Всего в активе спортсменов из Республики Татарстан 9 медалей на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе – 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы.
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