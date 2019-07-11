Владимир Леонов: Казань может принять ЧМ по водным видам спорта начиная с 2025 года

Казань может вновь принять чемпионат мира по водным видам спорта начиная с 2025 года. Соответствующая заявка будет представлена нашей страной и представителями столицы Татарстана на предстоящих соревнованиях в Корее. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Кванджу с 12 по 28 июля.

Заявка Казани будет презентована 21 июля, тогда же будут объявлены города, которые примут ЧМ в ближайшем будущем. Подробнее о том, когда ждать следующий водный чемпионат мира в Казани, а также об особенностях заявки города-организатора рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов:

«Международная Федерация плавания (FINA), памятуя о прекрасном проведении чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, выступила с инициативой провести ещё один крупный турнир в Казани. На данный момент есть ряд «открытых» лет, годов, на которые мы можем претендовать начиная 2025 года - это, соответственно, 2025-й, 2027-й и 2029-й года.

Не секрет, что водный чемпионат представляет повышенный интерес для многих стран и государств. Мы этот вопрос обсудили и планируем презентовать нашу заявку в Корее, где в ближайшие дни стартует ЧМ по водным видам спорта-2019.

Заявка, конечно, будет отличаться от того формата проведения, который был в 2015 году; мы не планируем задействовать «Казань Арену» и провести турнир на существующих объектах. У нас серьёзная база спортивной инфраструктуры, планируем задействовать «Татнефть-Арену», Дворец водных видов спорта, множество имеющихся бассейнов, которые находятся в Казани.

Предварительно данный концепт согласован с Министерством спорта Российской Федерации, на сегодняшний день именно такой формат заявки мы планируем презентовать в Корее», - отметил Владимир Александрович Леонов.

По словам министра, на данный момент также планируется задействовать Деревню Универсиады, где проведен ремонт в рамках подготовки к WorldSkills 2019. Инфраструктура Деревни подходит для культурной программы, для проживания и питания атлетов. На данный момент также концептуально планируется задействовать Международный информационный центр в качестве центра аккредитации и Международный выставочный центр «Казань Экспо» с точки зрения проведения на его площадке большой конвенции, судейских семинаров.

Более того, в 2020 году Казань может принять Кубок мира по хайдайвингу.

«В 2020-м году республику ждёт большое событие - празднование 100-летия образования Татарской АССР, в связи с чем планируется множество крупных и масштабных мероприятий, приуроченных к этой дате, а мы со своей стороны подбираем титульные и красивые мероприятия

Одним из таких может стать Кубок мира по хайдайвингу - очень зрелищный вид спорта, собирающий большое количество зрителей как на телетрансляциях, так и на трибунах, когда люди приходят посмотреть на этот относительно экстремальный вид прыжков в воду.

Опыт проведения такого турнира у нас есть - мы проводили и Кубок мира в 2014 году, и соревнования в этом виде в рамках ЧМ по водным видам спорта в 2015 году.

Больших сложностей мы в этом не видим, решение за Международной федерацией FINA, так как помимо нас есть ряд претендентов на этот турнир в 2020 году. На данный момент решения нет», - рассказал министр спорта РТ.

Напомним, XVI чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной федерации плавания (FINA) прошёл в Казани (Россия) с 24 июля по 9 августа 2015 года. На чемпионате было разыграно рекордное число комплектов медалей (75, в том числе 42 — в плавании) и участвовало рекордное число спортсменов (около 2500) из рекордного числа стран (190).

Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани был признан лучшим в истории.