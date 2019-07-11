На детский турнир в Красноярск приедут звезды отечественного футбола

Почетными гостями мероприятия станут известные российские футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Сычев.

Соревнования проходят на поле футбольного манежа «Футбол-Арена Енисей» уже третий год подряд – традиционно в июле. Меняется лишь география юных спортсменов – в этом году побороться за Кубок приехали команды из Забайкальского края, Мурманской области и со всего Красноярского края. Это право они заслужили, пройдя серьезный отбор на первом этапе соревнований. В столицу края приедет 41 команда – это более 400 ребят, по-настоящему увлечённых футболом, 12 команд получат право сыграть в финальном этапе.

Напомним, что впервые краевой фестиваль футбола среди юношей и девушек со всей страны состоялся в Красноярске в июле 2017 года. Турниров такого масштаба не было в крае последние 20 лет. И вот теперь традиция проводить у нас большой праздник детского футбола возродилась, набрала силу и стала новым брендом нашего региона. Такой интерес понятен – для ребят и тренеров это возможность проверить свой уровень, продемонстрировать соперникам наработки и силу и получить бесценные советы от именитых спортсменов на мастер-классах. В этом году организаторам удалось пригласить известнейших футболистов Алексея Смертина и Дмитрия Сычева.

Торжественная церемония открытия турнира состоится 17 июля в 10.00 в манеже «Футбол-Арена Енисей» (ул. Новгородская 5, стр. 7). Финальные матчи начнутся 18 июля в 10.00, а в 13.00 запланирована торжественная церемония закрытия соревнований.

Как и в прошлые годы, победители получат специальные призы, а все участники соревнований – сувениры на память.