7800 жителей Красноярского края получат знаки отличия ГТО по итогам первого полугодия

С января по июнь 7800 жителей региона успешно справились с испытаниями ГТО и теперь пополнят свою личную коллекцию наград знаками отличия комплекса.

– В 2018 году за этот же период значкистами в нашем крае стали 5440 человек, – рассказывает начальник отдела развития массового спорта и внедрения ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта Валентина Макогончук. – Такое существенное увеличение количества обладателей знаков отличия наглядно демонстрирует, что в нашем регионе каждый год популярность комплекса ГТО среди жителей продолжает стабильно расти.

Если отдельно выделять результаты тестирования населения края за второй квартал текущего года, то список значкистов пополнился на 7132 человека, из них 1397 участников движения ГТО выполнили нормативы на золото, 3396 – на серебро, 2339 – на бронзу. По итогам первого квартала знаки отличия комплекса были вручены 668 жителям региона: 385 человек – золото, 178 – серебро, 105 – бронза.