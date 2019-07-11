ПСК «Сахалин» выступит в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги - Советский спорт
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11 июля 2019 12:40Сахалинская область

ПСК «Сахалин» выступит в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги

ПСК «Сахалин» урегулировал вопрос с выплатами футболистам и тренеру.

Администрация клуба обязалась выплатить все долги перед игроками Пугачевым, Волковым, Сапаевым, Дурковским, Бородиным, а также тренером Сергеем Булатовым до 1 декабря 2019 года.

Это решение приняли в Москве на очередном заседании апелляционного комитета Российского футбольного союза, на котором решался вопрос о правопреемственности долгов ОГАУ «ФК «Сахалин» к АНО «ПСК Сахалин». По его итогам стороны достигли договоренностей и заключили мировое соглашение.

Кроме этого, ФК «Сахалин» прошел процедуру лицензирования и выступит в новом сезоне ПФЛ, зона «Восток».

- Переговоры были долгие и сложные. В итоге нам удалось найти наилучшее решение, ту золотую середину, которая учитывала интересы всех сторон, - рассказал директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан.

Напомним, задолженность перед спортсменами появилась, когда футбольный клуб находился под крылом ОГАУ «ФК «Сахалин». Прежние руководители пообещали премиальные за успешный сезон, хотя платить из бюджетных средств не имели права. Затем футбольный клуб присоединился к структуре ПСК «Сахалин». Вопрос стал ребром, когда палата по разрешению споров Российского футбольного союза признала ПСК «Сахалин» правопреемником. Сразу же ситуацию взяли под контроль областной минспорт и правительство региона.

- Футбол популярен среди сахалинцев, и мы были уверены, что команда успешно выступит в предстоящем спортивном сезоне. Прекращение лицензии профессиональной футбольной команды было недопустимым, поэтому мы сделали все возможное, чтобы этого не произошло, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Первый тур в зоне «Восток» должны сыграть в августе. В этом же месяце сахалинская команда выступит на «Кубке России». Они сыграют с «Благовещенском» в 1/64 финала.

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