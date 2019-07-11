Воспитанники Алексеевской спортивной школы отправились на сборы

Лагерь организован в три смены с 8 по 28 июля, количество детей в одной смене 60 человек.
Учебно-тренировочные сборы на базе лагеря пройдут у отделений спортивной школы Алексеевского района по направлениям волейбол, баскетбол, плавание, бадминтон и бокс. Ребят ждут интересные тренировки, активный отдых, хорошее настроение и свежий воздух.
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