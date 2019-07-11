Воспитанники Алексеевской спортивной школы отправились на сборы

Все модные, а «Краснодар» – волшебный. Новые формы клубов РПЛ Через два дня начинается сезон в РПЛ-2019/20 и многие клубы уже провели презентации новых комплектов форм.

Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощь Российского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Жадному человеку один путь – в «Спартак». Что думают фанаты «Локо» о Гилерме «Советский спорт» собрал мнения болельщиков «Спартака» и «Локомотива» о вратаре Маринато Гилерме, который грозит железнодорожникам уходом в стан красно-белых, если клуб не улучшит предложение по новому контракту.

Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛ Чемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.

Определять чемпиона России в плей-офф: реально ли это Президент премьер-лиги Сергей Прядкин ушел от прямого ответа на вопрос, как в будущем увеличат количество матчей в РПЛ. Однако среди возможных вариантов был упомянут плей-офф. И это вовсе не утопия для России, если внимательно изучить мировую практику.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерами Федор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

Дружит со Знарком и открывает таланты. Досье на нового тренера сборной Он добивался успеха с «Локомотивом» и подготовил тройку для МЧМ.

Сотня Forbes: Месси – четвертый, на его зарплату можно купить «Спартак» Журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд мира. В десятке богачей оказались и спортсмены.