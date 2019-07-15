Тренер сборной России: «На Европейском Олимпийском отборочном турнире в Казани нет слабых команд» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июля 2019 11:09Татарстан

Тренер сборной России: «На Европейском Олимпийском отборочном турнире в Казани нет слабых команд»

13 июля в Казани на стадионе Центральный прошел первый игровой день Европейского Олимпийского отборочного турнира по регби-7 среди женских команд.

По его итогам стали известны четвертьфиналисты, которые в воскресенье разыграют путевку на Олимпиаду-2020.

Женская сборная России заняла первое место на групповом этапе квалификационного турнира, обыграв в субботу команды Швеции (29:0), Германии (55:0) и Англии (26:5). Как отметил главный тренер сборной России по регби-7 Андрей Кузин, его подопечные успешно преодолели этап благодаря настрою.

«Хороший день сегодня получился! Первая игра была тяжелой, вторая намного лучше, а самым главным матчем стала игра с командой Англии. У англичанок был самый оптимальный состав на данный момент, даже были приглашены пара человек из сборной Англии по регби-15, - отметил Андрей Кузин. - Понравился настрой. Когда мы играем с ним, у нас многое получается. Женское регби построено на настрое, у нас есть квалифицированные игроки со скоростью и мощью, и если они эти качества реализуют, то проблем нет!».

«То, что мы готовили, все-таки не смогли реализовать в полной мере, - сказала капитан сборной России Алена Михальцова. - В третьем матче мы выходили на газон как на самую настоящую битву, потому что нам нужно было выигрывать у Англии, чтобы завтра в четвертьфинале не встретиться с Ирландией».

В четвертьфинале отборочного турнира Россия встретится с Италией, Франция - с Румынией, Испанией - с Польшей, Англия - с Ирландией. «Здесь слабых команд нет, все хотят победить, занять первое место, - подчеркнул Андрей Кузин. - Каждая команда будет бороться за победу».

«Я сегодняшним днем довольна, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Завтра будут очень важные матчи и ни на каком этапе нам уже нельзя оступиться», - добавила Михальцова.

Команда-победитель соревнований напрямую попадет на Олимпиаду 2020 года в Токио, а команды, занявшие второе и третье места, продолжат борьбу в следующем раунде турнира.

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