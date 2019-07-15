Регбистки сборной Англии выиграли квалификацию в Казани и пробились на Олимпиаду-2020

В ходе двухдневного турнира была разыграна путевка на Олимпиаду 2020 года в Токио.
Квалификационные соревнования на Центральном стадионе в воскресенье возобновились четвертьфинальными матчами. В них победы одержали основные фавориты турнира - команды Англии, России, Франции и Испании. Эти сборные продемонстрировали упорную борьбу в полуфинале и до последнего сохраняли интригу в своих поединках. В итоге в финал прошли россиянки и англичанки, которые уже встречались накануне в рамках группового этапа турнира. Несмотря на победу в прошлой игре со счетом 26:5, команда Андрея Кузина не смогла навязать борьбу англичанкам в финале и уступила с результатом 0:19. В матче за третье место француженки оказались сильнее испанок - 17:5.
Четвертьфиналы
Франция – Румыния – 55:0
Россия – Италия – 44:0
Испания – Польша – 17:14
Англия – Ирландия – 17:7
Полуфиналы
Франция – Англия – 12:14
Россия – Испания – 12:5
Полуфиналы за 5-8 места
Румыния – Ирландия – 0:48
Италия – Польша – 5:12
Полуфиналы за 9-12 места
Швеция – Германия – 12:0
Чехия – Молдова – 0:12
Матч за 11-е место
Германия – Чехия – 15:7
Матч за 9-е место
Швеция – Молдова – 27:7
Матч за 7-е место
Румыния – Италия – 14:29
Матч за 5-е место
Ирландия – Польша – 33:5
Матч за 3-е место
Франция – Испания – 17:5
Финал
Англия – Россия – 19:0
Таким образом, сборная Англии получила право выступить на Олимпийских играх 2020 года. Сборные России и Франции вместе с командами других мировых регионов поспорят летом 2020 года в утешительном турнире за две олимпийские квоты.
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