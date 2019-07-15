Артемьев: Будем думать о том, чтобы провести в Казани межконтинентальный отбор на ОИ-2020

В воскресенье в Казани завершился квалификационный турнир, на котором была разыграна одна прямая путевка от европейского региона на Олимпийские игры - 2020 в Токио. В финале на Центральном стадионе сборная России проиграла команде Англии и вместе с француженками и сборными других мировых регионов поспорит в утешительном турнире за одну из двух олимпийских квот. Межконтинентальный отборочный турнир состоится летом 2020 года, место проведения определится позднее.

«Будем думать о том, чтобы подать заявку на проведение отбора в России, на этом же стадионе. Хочу, чтобы девчонки почувствовали это поле, чтобы у них появилась спортивная злость», - сказал Игорь Артемьев.

По словам Артемьева, у женской сборной России отличные шансы победить в следующем отборочном турнире и выйти на Олимпиаду. «Не стоит расстраиваться. Думаю, в финальном раунде квалификации в следующем году нашими главными соперницами будут также представительницы Европы – француженки. Все остальные команды, которые приедут, объективно слабее», - добавил он.

В Казани прямую путевку на Олимпиаду-2020 завоевала сборная Англии. Регбистка этой команды Хизер Фишер поделилась впечатлениями от выступления сборной и организации турнира. «Уик-энд в Казани получился потрясающим. Очень гостеприимный город, отличная организация турнира, - отметила она. - Здесь собрались очень сильные соперники - команды Франции, Испании, России. Да, мы допускали некоторые ошибки по ходу матчей, но самое важно то, что мы добились своей цели - напрямую пробились на Игры в Токио».

Сборная Франции, ставшая третьей в квалификационном турнире в Казани, также будет ставить задачу попасть на Олимпиаду через утешительный раунд, заявила регбистка этой команды Хлоя Пелле. «Уровень турнира в Казани действительно был очень высоким, и англичанки заслуженно выиграли эти соревнования. Мы тоже надеялись победить и завоевать прямую путевку на Олимпиаду. Не получилось. Что ж, у нас будет еще один шанс пробиться через утешительный отборочный раунд», - сказала спортсменка.

Главный тренер сборной Андрей Кузин после поражения от Англии в финале посетовал на то, что его команду подвела психология. Накануне в рамках группового этапа турнира россиянки обыграли англичанок со счетом 26:5, но в решающем матче команда Кузина не смогла навязать борьбу соперницам и уступила с результатом 0:19. «Вчера была совершенно другая игра, а сегодня из того, что мы планировали, вообще ничего не сыграло! На прошлом отборе на Олимпиаду не смогли пробиться, потому что крайне важные матчи мы психологически не выдерживаем. Да, мы вышли в финальный раунд квалификации, но у нас была другая задача – отобраться на Олимпиаду здесь, в Казани, при родных болельщиках. Будем бороться, стараться, работать есть над чем!» - подытожил Кузин.