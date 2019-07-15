Праздник стартовал: В Марий Эл официально открыта Спартакиада людей с ограниченными возможностями

В столице Марий Эл открылась III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов.

Официальное открытие финальных соревнований прошло в Ледовом дворце «Марий Эл». Арена спортивного объекта собрала под своим куполом свыше 2,5 тысяч зрителей. Участники Спартакиады, организаторы, жители республики – впереди всех ждут насыщенные спортивными переживаниями дни, а пока – другие эмоции, вызывающие гордость за страну и позволяющие прочувствовать масштаб происходящего события.

Начало церемонии традиционно было предназначено для того, чтобы очаровать гостей местным колоритом. Как и полагается участников Спартакиады встречали хлебом-солью. Неотъемлемая часть торжеств – парад спортсменов. III Всероссийская летняя спартакиада инвалидов собрала рекордное число спортсменов, тренеров и сопровождающих: 65 регионов и более 2 тысячи человек. Кто-то не в силах сдержать эмоции, и это неудивительно: Спартакиада уже стала частичкой биографии каждого из участников.

Торжественная часть продолжилась приветствием Главы республики Александра Евстифеева, выступлениями заместителя Министра спорта Российской Федерации Марины Томиловой, помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимира Колчина и заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам ФС РФ, Президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина.

«Каждый из вас стремится к высоким результатам, мечтает стать паралимпийцем и защищать честь российского флага на международной арене. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, обращаясь к паралимпийской сборной, подчеркнул: «вы заряжаете людей своей целеустремленностью, оптимизмом, энергией; личным примером доказываете, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые трудности и любые обстоятельства, что для стремления действовать, быть полезным своим близким, обществу, своей Родине не существует преград». В Республике Марий Эл уделяется большое внимание развитию спорта. Успешно реализуется федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Развивается спортивная инфраструктура, в результате чего с каждым годом увеличивается количество жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и конечно сограждан с безграничными возможностями здоровья», - сказал Глава Марий Эл, приветствуя собравшихся.

Александр Евстифеев отметил заслуги марийских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно поблагодарил Правительство и Министерство спорта Российской Федерации за оказанное доверие по проведению значимого спортивного мероприятия федерального уровня, отметив, что спортивное движение людей с безграничными возможностями активно развивается. Ярким подтверждением тому – значительное увеличение количества спортсменов в сравнении со Спартакиадой 2015-го года: с 1084-х участников из 51-го региона страны, до 1278-ми спортсменов, собравшихся из 65-ти субъектов Российской Федерации.

«Отдельное спасибо за внимание и уважительное отношение к спорту моим коллегам - губернаторам!», - подчеркнул Глава Марий Эл.

Александр Евстифеев пожелал гостям, чтобы каждый день пребывания в Йошкар-Оле запомнился им победами, приятными эмоциями и весёлыми историями.

«За дни спартакиады в Марий Эл вы сможете лучше прочувствовать радушие, с которым мы всегда встречаем друзей. От всей души желаю всем участникам соревнований удачных стартов и успешного выступления, зрителям – драйва и позитива, ярких впечатлений!», - акцентировал Глава Марий Эл.

Заместитель Министра спорта России Марина Томилова подчеркнула, что развитие массового спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений политики государства.

«Разрешите передать слова приветствия от Министра спорта Российской Федерации, Олимпийского чемпиона Павла Анатольевича Колобкова. Пожелать всем участникам, в первую очередь, здоровья, выносливости, активных результатов и, конечно же, дружбы и новых знакомств. Я думаю, вы, уважаемые друзья, кто прибыл из 65 субъектов нашей большой России, уже прочувствовали марийское гостеприимство. Поверьте, Александр Александрович, свою команду собирает каждый день, и тысячи людей готовили для вас этот праздник», - отметила Марина Томилова.

«В числе наших главных задач - это развитие массовой физкультуры и спорта. Поэтому Спартакиада, в которой вы участвуете, это, прежде всего, возможность привлечь к регулярным занятиям спортом большую группу молодежи, имеющую ограниченные возможности здоровья. Вы являетесь образцом спортивного азарта, стремления к победе и несгибаемой воли. Уверен, что благодаря вашему вдохновляющему примеру множество мальчишек и девчонок начнут заниматься спортом. Уважаемые участники соревнований, помимо спортивных баталий организаторами для вас подготовлена интересная и познавательная экскурсионная программа, сделано все, чтобы эти дни, которые вы проведете в Йошкар-Оле, оставили самые яркие и светлые воспоминания на всю жизнь об этом празднике спорта», - зачитал приветствие полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова его помощник Владимир Колчин.

«Вы входите в семью паралимпийского движения России, она недавно появилась, но люди уже стали дружной семьей, они готовятся к играм, к честной справедливой борьбе, к дружбе с людьми из других стран и между собой. Вы знаете, что наша команда за эти годы стала сильной параолимпийской командой. Никакие невзгоды и трудности не изменили того, что мы одни из самых сильных. Мы останемся самыми сильными, а почему? Да потому что вы все больше и больше занимаетесь спортом, и, конечно, из многих людей выбирать способных спортсменов легче, поэтому мы всегда на лидирующих позициях, а вы всегда будете вести только честную борьбу», - сказал Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, приветствуя собравшихся.

Поднятие флага Спартакиады и красочное шоу сразу после завершения официальной части. Торжественная церемония открытия длилась чуть больше часа и вобрала в себя многие грани творчества марийских артистов. Гордость переполняла от каждого номера – движения в танцах и исполнения песен. Зрители смогли одновременно погрузиться в атмосферу спортивных состязаний и самобытности народов, живущих на марийской земле, что вызвало особый, волнующий трепет в зале. Звук, свет, костюмы, десятки включенных телефонов, слезы радости - все это достаточно увидеть раз в жизни, чтобы никогда уже не забыть.

Напомним, Республику Татарстан на соревнованиях в Марий Эл представляют 48 спортсменов-инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет с ПОДА, нарушение слуха, зрения, ЛИН. Наши спортсмены выступят в состязаниях бочча (ПОДА), легкая атлетика (ЛИН, ПОДА, нарушение слуха и зрения), н/теннис (ПОДА, ЛИН), голбол, плавание (ПОДА, нарушение слуха), футбол с ЦП.